Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Beşiktaş Çaykur Rizespor ile başlayacak. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Beşiktaş, kadrosuna pek çok önemli ismi kattı. Öte yandan Beşiktaş'ta mutlak hedef lige galibiyet ile başlamak. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.