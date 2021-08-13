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Giriş Tarihi: 13.8.2021 12:13

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. Önceki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Diğer tarafta Rizespor ise ligin ilk maçına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11’ler merak konusu olurken, geçtiğimiz sezona damga vuran Rachid Ghezzal’in bu karşılaşmaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Beşiktaş Çaykur Rizespor ile başlayacak. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Beşiktaş, kadrosuna pek çok önemli ismi kattı. Öte yandan Beşiktaş'ta mutlak hedef lige galibiyet ile başlamak. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?
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