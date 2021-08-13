Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çifte darbe
Giriş Tarihi: 13.8.2021

Çifte darbe

MUSTAFA NACAR
Çifte darbe

Dün sabah idmanında omzu çıkan Pelkas 15 gün yok. Adalesinde ağrı hisseden Valencia da Adana’da zor

F.Bahçe'de yeni sezon öncesi Dimitris Pelkas ve Enner Valencia şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin dün sabah yaptığı idmanda takım arkadaşıyla çarpışan Yunan futbolcunun omzu çıktı.

PLAY-0FF'TA RAKİP HELSİNKİ
15 gün oynayamayacağı belirtilen 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor ve Antalya maçlarını kaçıracak. Adalesinde ağrı hisseden Valencia da idmana çıkmadı. Ekvadorlu futbolcunun Adana Demirspor deplasmanında oynaması şüpheli. Bu arada UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-2 biten maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, play-off'ta F.Bahçe'nin rakibi oldu. Kanarya, ilk karşılaşmasını 19 Ağustos'ta evinde oynayacak, rövanş 26 Ağustos'ta...

EN ÇOK OKUNANLAR

Kastamonu'yu yıkan selden son dakika gelişmesi: Can kaybında kahreden artış
Son dakika haberleri: Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı
Son dakika | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Son dakika haberi: ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Kastamonu'dan peş peşe son dakika gelişmeleri | Selin yıktığı binada son konuşma: Çocuklar korkuyor, 8'e çıktık
Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
SON DAKİKA: En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021: ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları listesi
Son dakika: Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e seslendi: Onun gibi oyuncu bulamaz
Son dakika haberi: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Meral Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyinin ailesi konuştu: Dün yaşananların hepsi komplo
ARKADAŞINA GÖNDER
Çifte darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA