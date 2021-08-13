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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Demek ki Feghouli ile konuşmak lazımmış!

Demek ki Feghouli ile konuşmak lazımmış!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cezayirli yıldızın iyi oyununun sırrını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının pozisyon vermedikleri halde 1-1 bitmesinin, kornerlere ve yan toplara biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, pas trafiğinden ise memnun olduğunu söyledi. Oyunu domine ettiklerini vurgulayan Terim, "Turu geçmemiz moral açısından önemliydi. Muhakkak bazı şeyleri düzelteceğiz, iyi olan şeyleri tavana vurduracağız. Kötüyü de iyi seviyesine çekeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı" dedi. Feghouli'nin geleceğiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Gitse de kalsa da biz ihtiyacımız olanlarla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki Feghouli ile. İyi de oynadı."

ARTIK TEHLİKELİ OLUYOR!
KEREM Aktürkoğlu'nun performansı hakkında da yorum yapan Fatih Terim, "Kerem ile gerek teknik gerekse fiziksel programımız var. Özel çalışmaları da var. Söylenenleri dinlemesi önemli bir şey. İlk yarı ve ikinci yarı epey farklıydı. İlk yarı çok top kaybetmesine rağmen, ikinci yarıda daha etkiliydi. Böyle bir Kerem'i sahada görmek biz çok sevindiriyor. Her geçen gün rakipleri için tehlikeli oluyor ve bizi çok sevindiriyor. Zorlukları hazmedebilecek bir genç. Özellikle pas oyununu iyi oynayabilen bir Kerem çok daha fark yaratabilir" dedi.

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Demek ki Feghouli ile konuşmak lazımmış!
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