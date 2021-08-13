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Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:00

Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas sosyal medya hesabından açıkladı! '3-4 hafta...'

Fenerbahçe’nin yıldızı Pelkas sosyal medya hesabından açıkladı! ’3-4 hafta...’

Dünkü idmanda sakatlanan Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Sarı lacivertlilerde başarılı oyuncu Pelkas, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sakatlığı nedeniyle üzgün olduğunu 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Pelkas, Fenerbahçe adına ligin açılış maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasında da sahada olmayacak.

Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Pelkas, yaşadığı sakatlıktan dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak. Başarılı oyuncu Adana Demirspor maçında sahada olmayacak. Helsinki ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasında da Pelkas olmayacak.

PELKAS KENDİSİ AÇIKLADI!

Pelkas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını ifade etti. Takıma geri dönmek ve hedef ulaşmak için çalışmaya devam etmek istediğini belirten başarılı oyuncu daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI PELKAS HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Pelkas, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında sahada olmayacak. Yunan yıldız Antalyaspor, Altay, Sivasspor ve Helsinki maçlarında da forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas sosyal medya hesabından açıkladı! '3-4 hafta...'
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