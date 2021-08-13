Fenerbahçe’nin yıldızı Pelkas sosyal medya hesabından açıkladı! ’3-4 hafta...’

PELKAS KENDİSİ AÇIKLADI!
Pelkas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını ifade etti. Takıma geri dönmek ve hedef ulaşmak için çalışmaya devam etmek istediğini belirten başarılı oyuncu daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.
FENERBAHÇE'NİN YILDIZI PELKAS HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
Pelkas, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında sahada olmayacak. Yunan yıldız Antalyaspor, Altay, Sivasspor ve Helsinki maçlarında da forma giyemeyecek.