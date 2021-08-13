Fenerbahçe’nin yıldızı Pelkas sosyal medya hesabından açıkladı! ’3-4 hafta...’

PELKAS KENDİSİ AÇIKLADI!

Pelkas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını ifade etti. Takıma geri dönmek ve hedef ulaşmak için çalışmaya devam etmek istediğini belirten başarılı oyuncu daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.