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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:48

Galatasaray sonunda güneşi gördü

DHA
Galatasaray sonunda güneşi gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup edip play-off turuna çıkarak derin bir nefes aldı.

Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı maçlarla açan ve PSV Eindhoven karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki St. Johnstone karşılaşmasında da basit hataların kurbanı olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Galatasaray, İskoçya'da tur atlayarak yeni bir sayfa açarken, Süper Lig'in başladığı haftada Giresunspor deplasmanı öncesi de moral buldu.

KEREM IŞILDIYOR
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın İskoçya'da attığı 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. 1 gol, 2 asistle oynayan Kerem, karşılaşmanın yıldızı olup yerini sağlamlaştırdı.

FEGHOULI GERİ DÖNDÜ
Galatasaray yönetiminin satış listesine koyduğu Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. Cezayirli futbolcu Galatasaray'ı rahatlatan golü atarak kredisini artırdı.

BASİT HATALARA ÇARE ARANIYOR
Galatasaray turu geçse de teknik heyet maçtan önemli derslerin çıkarılması fikrinde. Savunmadaki basit hatalar yine can sıkarken, Fatih Terim bir daha benzer hataların tekrarlanmamasını istedi.

ORTA SAHA MEMNUN ETTİ
Yeni transferlerden Berkan Kutlu ile Taylan Antalyalı'nın performansları da teknik heyeti sevindirdi. Ayrıca iki oyuncunun saha içerisindeki uyumu da gelecek adına umut verdi.

DIAGNE FORMAYI KAPTI
Galatasaray'da gönderilmesi en muhtemel adaylardan biri olarak görülen Mbaye Diagne, St. Johnstone maçında perdeyi açan isim olurken, şu an Mostafa Mohamed'den daha formda görülüyor. Tecrübeli golcü, Sarı-kırmızılılarda son süreçte bir numaralı santrfor haline geldi.

Öte yandan kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bir sonraki turda oynanacak Randers maçında forma giyebilecek.

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