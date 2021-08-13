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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Menajeri ‘Deli’ etti

YUNUS EMRE SEL
Menajeri ‘Deli’ etti
Trabzonspor, Club Brugge takımında forma giyen Fildişi Sahilli Simon Deli'nin transferinde önemli mesafe kat etmişti. 29 yaşındaki savunmacının bonservisi için kulübüyle büyük ölçüde anlaşan bordo- mavililer, ardından oyuncuyla görüşmelere başlamış ve imzaya yaklaşmıştı. Ancak Deli'nin menajerinin Trabzonspor'un teklifinin üzerinden Adana Demirspor başta olmak üzere birçok Türk kulübü ile temasa geçmesi ve başkanların durumu Trabzonspor'a haber vermesi üzerine bordo-mavililer transferi askıya aldı.

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Menajeri ‘Deli’ etti
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