Rachid Ghezzal motorla geldi!

Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ı kadrosun kattığını resmen duyurdu. 3+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki sağ kanat, 2.5 milyon Euro net ücret + bonuslar kazanacak. Cezayirli futbolcu için Leicester City'ye bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödenecek. Ghezzal için siyah-beyazlı kulüp özel bir video da paylaştı. Geçen sezonevraklarının son anda motokuryeile teslim edilip transfer olduğunavurgu yapılırken, yıldız futbolcuvideoda o evrakları yetiştirenkulüp çalışanı Barış Papila ilemotora binip, "Ben nereye gideceğimibilirim" ifadelerini kullandı.