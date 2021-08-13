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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Rachid Ghezzal motorla geldi!

Rachid Ghezzal motorla geldi!
Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ı kadrosun kattığını resmen duyurdu. 3+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki sağ kanat, 2.5 milyon Euro net ücret + bonuslar kazanacak. Cezayirli futbolcu için Leicester City'ye bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödenecek. Ghezzal için siyah-beyazlı kulüp özel bir video da paylaştı. Geçen sezon evraklarının son anda motokurye ile teslim edilip transfer olduğuna vurgu yapılırken, yıldız futbolcu videoda o evrakları yetiştiren kulüp çalışanı Barış Papila ile motora binip, "Ben nereye gideceğimi bilirim" ifadelerini kullandı.

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Rachid Ghezzal motorla geldi!
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