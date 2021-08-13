Şampiyon perdeyi açıyor

Geçen sezonu hem lig hem de kupa şampiyonluğu ile kapatan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta taraftarıyla buluşacak. 38 haftalık zorlu maraton saatler 20.30’u gösterdiğni de Zorbay Küçük’ün düdüğü ile başlayacak
İlk devre 27 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 7 Ocak 2022'de start alırken, sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak Sezona AlexTeixeira,Ghezzal,Rosier, KenanKaraman, SalihUçan ve Mehmet Topal transferleriyle girenBeşiktaş'ta karantinadaki Alex dışındaki tümoyuncular maçta görev alabilecek durumda.Konuk ekip Çaykur Rizespor ise kadrosunuGökhan Gönül, Alper Potuk, RonaldoMendes, Cemali Sertel, Sebastian Holmen,Phiri, Dabo gibi isimlerle güçlendirdi.Sakatlığını atlatsa da Larin yüzde yüz hazırolmadığı için yedek soyunacak. Boyd'un ise3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.
AKINLAR KANATTAN
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta alandaki yeni prensi Salih Uçan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'nun performansından memnun olan Yalçın, her iki futbolcuyla da özel toplantı gerçekleştirdi. Yardımcı antrenör Murat Şahin'in ise lige iyi bir başlangıç yapabilmek için Çaykur Rizespor'un eksik yanlarını analiz edip tüm futbolculara izlettiği ve tek tek anlattığı öğrenildi.
KARTAL SİFTAHI SEVİYOR
Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlar, 2020-21'de Trabzon'u 3-1, 2018-19'da Akhisar'ı 2-1, 2017-18'de Antalya'yı 2-0, 2016-17'de Alanya'yı 4-1, 2015-16 ile 2014-15'te ise Mersin İY'yi 5-2 ve 1-0 mağlup etti. 2013-14 sezonunun açılış maçında ise Trabzon'a 2-0 üstünlük kurdu.
İŞTE STADYUMA GİRİŞ ŞARTLARI
YENI sezonda taraftar tribüne dönüyor ancak belli kurallar var. Buna göre;
AŞI takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra maça alınacak.
KOVID-19 geçirenler 180 günsüreyle statlara seyirci olarak girebilecek.
10 Ağustos tarihinden önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önceyaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek.
DEPLASMAN takımlarının taraftarları müsabakaya alınmayacak.
KORONAVIRÜS tedbirlerine uymayan kulüplere maddi ve manevi cezalarverilecek.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
YOL HARİTANIZ SABAH SPOR OLACAK BIR lig serüvenine daha başlıyoruz... Özledik... Aslında hiç ara vermedik spor maratonuna. Beşiktaş'ın şampiyonluğu, arkasından Avrupa Şampiyonası, Milli Takım'ın yaşattığı hüzün ve olimpiyatlardaki mutluluğumuz... Avrupa maçları ve şimdi yeniden Süper Lig... Allahfutbolcularımıza sakatlık vermesin. Transferde yine birbirinden renkli isimler geldi ligimize... Çok büyük paralar harcandı. Şimdiden o şampiyon olur, bu şampiyon olur demek hayalcilik... Önce bir başlayalım sonra bu fikirleri bu sayfalarda zaten bulacaksınız. SABAH Spor güçlü ekibi ve yazar kadrosuyla bu çok uzun maratonun yol haritası olacak bir kez daha... Birinci önceliğimiz Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kurullarının adil olması. Özellikle Merkez Hakem Kurulu'nun... Geçen seneki gibi kâbus hatalar zinciri ile karşı karşıya kalmayız umarım. 'Ligi hakemler dizayn ediyor' cümlelerini duymak istemiyoruz. Tüm takımlarımızı başarılar dilerim. Biz yine olanı biteni, renk gözetmeden yazıp çizmeye devam edeceğiz.