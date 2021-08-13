Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferinde sona geldi! Sergen Yalçın müjdeyi vermişti...

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyleydi:

Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta oyuncu burada olur diye düşünüyorum.

1-2 oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlar ve ekonomi uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu almak kolay değil, rakamlar yüksek oluyor bazen, verdiğimiz rakamlar da küçümsenecek rakamlar değil.