Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a gelmek isteyen Batshuayi maaşını düşürmeye hazır
Giriş Tarihi: 13.8.2021 06:26 Son Güncelleme: 13.8.2021 07:08

Son dakika: Beşiktaş'a gelmek isteyen Batshuayi maaşını düşürmeye hazır

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Beşiktaş’a gelmek isteyen Batshuayi maaşını düşürmeye hazır

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Michy Batshuayi için Chelsea'den "4 milyon Pound maaşının tamamını karşılarsanız olur" yanıtını aldı. Belçikalı futbolcunun da maaşından feragat ederek indirim yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Santrfora Michy Batshuayi takviyesi yapmayı çok isteyen Beşiktaş, Chelsea ile temaslarını sıklaştırdı.

İngiliz kulübü, geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzatarak Crystal Palace'a kiraladığı 27 yaşındaki oyuncuda yine aynı yöntemi uygulamak istiyor.

Beşiktaş cephesi ise bu durumda oyuncuyu bedelsiz kiralayarak gelecek sezon için satın alma opsiyonuyla transfer etmenin peşinde...

İngilizler'in "4 milyon Pound maaşının tamamını karşılarsanız olur" yanıtı siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Belçikalı futbolcunun maaşından feragat ederek indirim yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Menajeriyle kurulan ilk temasta Beşiktaş'ın santrfor için ayırdığı 2.5-3 milyon Euro seviyelerinde maaşla transferin gerçekleşebileceği düşüncesi hakim oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
Son dakika haberler: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Kastamonu'dan son dakika gelişmeleri | Selin yıktığı binada son konuşma: Çocuklar korkuyor, 8'e çıktık
Mesut Özil ve Pereira için çarpıcı sözler! 'Bağıran, çağıran, kavga eden...'
Son dakika: Galatasaray Avrupa’da yoluna devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu şov yaptı…
Meteoroloji'den son dakika açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Meral Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyinin ailesi konuştu: Dün yaşananların hepsi komplo
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz kararı sonrası kritik mesajlar!
Son dakika! Bakanlar afet bölgesinde: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik
Berdan Mardini'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler'den flaş açıklama! Fatoş Yelliler 'utan' yorumuna ateş püskürdü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'a gelmek isteyen Batshuayi maaşını düşürmeye hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA