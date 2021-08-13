Son dakika: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Domagoj Vida ve Welinton'un yanına bir stoper arayan Beşiktaş, Alex Teixeira'dan sonra bir Brezilyalı yıldızı daha kadrosuna katabilir. Aboubakar ile Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra forvette eksiklik çeken siyah beyazlılarda aranan golcü bulundu.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ BELLİ OLDU!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaştı. Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcünün yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.
Belçikalı golcü Lukaku'nun Chelsea'ye transferi sonrasında Batshuayi'nin forma şansı kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen oyuncu da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.
Kariyerinde Marsilya, Standard Liege, Valencia, Crystal Palace gibi takımlar bulunan Michy Batshuayi, Belçika milli takımında da 35 maça çıkarak 22 gol attı.
SON DAKİKA: ADANA DEMİRSPOR'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU BEŞİKTAŞ...
Bu sezon Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Adana Demirspor önce Belhanda'yı daha sonra da Mario Balotelli'yi transfer etmişti.
Son olarak Arsenal'de forma giyen David Luiz ile de temasa geçen Adana Demirspor, transferi son anda gerçekleştirememişti.
Benfica'ya geri dönmesi beklenen David Luiz'in adı Beşiktaş ile anılıyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre David Luiz ile Beşiktaş arasında temaslar başladı.Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor. David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratbileceği de gelen haberler arasında.
Bu arada David Luiz'in transfer ihtimali bulunan Benfica cephesinden de Beşiktaş için sevindirici haberler geldi.
Benfica Teknik Direktörü Juan Jesus "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil.
Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce de Süper Lig ekiplerniden Adana Demirspor'la da anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Beşiktaş'ın sambacıya yapacağı teklifin 1+1 yıllık olduğu, David Luiz cephesinin ise en az 2 yıllık sözleşmede ısrarlı olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki 1 hafta son derece kritik.