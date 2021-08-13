Son dakika: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...

Benfica'ya geri dönmesi beklenen David Luiz'in adı Beşiktaş ile anılıyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre David Luiz ile Beşiktaş arasında temaslar başladı.Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi.