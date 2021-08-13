Son dakika: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı! 4 yıllık anlaşma...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi.
2019 yılında Çin'in Beijing Guoan takımına dahil olan Kim, 2.5 yıl boyunca bu kulübün formasını giydi.
Çin kariyerine 59 maça çıkan Kim, 32 kez de Güney Kore milli takımının formasını giydi.
Ailemize hoş geldin Min Jae Kim! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2021
새로운 가족인 김민재를 환영합니다! pic.twitter.com/a2jf5kDiTu