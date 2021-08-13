Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı! 4 yıllık anlaşma...
Giriş Tarihi: 13.8.2021 20:49 Son Güncelleme: 13.8.2021 21:10

Son dakika: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı! 4 yıllık anlaşma...

Son dakika: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı! 4 yıllık anlaşma...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi.

2019 yılında Çin'in Beijing Guoan takımına dahil olan Kim, 2.5 yıl boyunca bu kulübün formasını giydi.

Çin kariyerine 59 maça çıkan Kim, 32 kez de Güney Kore milli takımının formasını giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Son dakika haberleri: ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
Son dakika haberi | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Kastamonu'yu yıkan selden son dakika haberler: Can kaybında kahreden artış
Son dakika haberleri: Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı
Kastamonu'dan son dakika haberleri | Selin yıktığı binada son konuşma: Çocuklar korkuyor, 8'e çıktık
Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika: Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e seslendi: Onun gibi oyuncu bulamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı! 4 yıllık anlaşma...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA