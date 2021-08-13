F.Bahçe'de yeni sezon öncesi Dimitris Pelkas ve Enner Valencia şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin dün sabah yaptığı idmanda takım arkadaşıyla çarpışan Yunan futbolcunun omzu çıktı.
15 gün oynayamayacağı belirtilen 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor ve Antalya maçlarını kaçıracak. Adalesinde ağrı hisseden Valencia da idmana çıkmadı. Ekvadorlu futbolcunun Adana Demirspor deplasmanında oynaması şüpheli.
PLAY-0FF'TA RAKİP HELSİNKİ
Bu arada UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-2 biten maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, play-off'ta F.Bahçe'nin rakibi oldu. Kanarya, ilk karşılaşmasını 19 Ağustos'ta evinde oynayacak, rövanş 26 Ağustos'ta...