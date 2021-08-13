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Giriş Tarihi: 13.8.2021 06:41 Son Güncelleme: 13.8.2021 07:05

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia şoku

MUSTAFA NACAR
Son dakika: Fenerbahçe’de Pelkas ve Valencia şoku

Fenerbahçe yeni sezon öncesi iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Dün sabah idmanında omzu çıkan Pelkas 15 gün yok. Adalesinde ağrı hisseden Valencia'nın da Adana Demirspor deplasmanında oynaması zor...

F.Bahçe'de yeni sezon öncesi Dimitris Pelkas ve Enner Valencia şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin dün sabah yaptığı idmanda takım arkadaşıyla çarpışan Yunan futbolcunun omzu çıktı.

15 gün oynayamayacağı belirtilen 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor ve Antalya maçlarını kaçıracak. Adalesinde ağrı hisseden Valencia da idmana çıkmadı. Ekvadorlu futbolcunun Adana Demirspor deplasmanında oynaması şüpheli.

PLAY-0FF'TA RAKİP HELSİNKİ
Bu arada UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-2 biten maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, play-off'ta F.Bahçe'nin rakibi oldu. Kanarya, ilk karşılaşmasını 19 Ağustos'ta evinde oynayacak, rövanş 26 Ağustos'ta...

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Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia şoku
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