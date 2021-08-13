Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…

Son dakika… Dünya futbolunda bir devrin sonunu getirerek yeni bir devir başlatan transferin yankıları sürmeye devam ediyor. 21 yıllık Barcelona kariyerini finansal konular nedeniyle sona erdirmek zorunda kalan Lionel Messi, PSG'ye transfer olmuştu.
Efsanesi olduğu kulüpte yeni sözleşme imzalayabilmek için yıllık ücretini LaLiga'nın belirlediği yönetmeliklere göre geriye çekmesi istenen Messi, yüzde 50 indirime 'evet' demişti.
Ancak Messi'nin yaptığı yüzde 50'lik indirimde, Barcelona ile yeni sözleşmenin imzalanması için yeterli olmadı.
Yaşananların üzerine Paris Saint-Germain ile anlaşan Lionel Messi, Fransız ekibine 2+1 yıllık imza atarak Barcelona'dan ayrıldı.
Yeni takımıyla iki antrenmana çıkan Arjantinli yıldız, kulüp tarafından yayımlanan idman fotoğraflarında oldukça keyifli gözüküyordu.
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin kendisini hazır hissetmesini sağlayacağız açıklaması, yıldız oyuncunun bu hafta oynanacak maçta forma giymeyeceğini göstermişti.
FORMA SATIŞLARI TAVAN YAPTI
Paris Saint-Germain'de Barcelona'ya ilk adım attığı yıllarda sırtına geçirdiği 30 numaralı formayı giyecek olan Lionel Messi'nin PSG formaları satışa çıktı.
Yıldız oyuncunun formalarının satışa çıkmasının ardından PSG kulüp mağazalarına taraftarlar tarafından büyük ilgi gösterildi.
Arjantinli yıldızın forma satışlarından büyük bir gelir elde eden PSG'nin, transferin maliyetinin büyük bir kısmını bu forma satışlarından çıkaracağı söylendi.
MESSİ'DEN SONRA SATIŞA ÇIKARILIYORLAR…
Lionel Messi'nin PSG'ye katılmasının ardından büyük bir mali yükün altına giren Fransız kulübü, birçok oyuncusunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, PSG yönetimi Messi, Neymar, Mbappe, Marquinhos, Verratti ve Di Maria dışında her oyuncuyu satmaya hazır.
Bu isimlerin dışındaki oyunculara gelecek olan tekliflere açık olan PSG, yapılacak oyuncu satışlarından yaklaşık 180 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Paris Saint-Germain'in aldığı bu karar, Finansal Fair Play yönetmeliklerine uygun bir yapı oluşturmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.