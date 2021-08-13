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Giriş Tarihi: 13.8.2021 08:01 Son Güncelleme: 13.8.2021 08:13

Son dakika: Performansıyla eleştirilen Arda Turan'dan paylaşım!

Son dakika: Performansıyla eleştirilen Arda Turan’dan paylaşım!

Galatasaray kaptanı Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 4-2 kazanarak tur atladıkları St Johnstone maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Galatasaray taraftarına seslenen tecrübeli futbolcu, "İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek ve birlikte ayağa kalkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek tur atladıkları mücadelenin ardından bir paylaşımda bulundu. Maçta gösterdiği performansla eleştirilen yıldız oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tur atladığımız için çok mutluyum, camiamıza armağan olsun... Bu vesileyle, sevgili Galatasaraylılarla biraz olsun dertleşmek isterim. Bazı kötü gecelerin ardından yaşadığınız üzüntüyü, duyduğunuz hüznü anlıyorum. Haklısınız.

Ancak bir şeyin teminatını size verebilirim... Takım arkadaşlarımla beraber Galatasaray formasının değerini çok iyi bilen bir ekip olarak idmanımızı, beslenmemizi, dinlenmemizi layıkıyla yapmaya dikkat ediyor, sosyal hayatımızı Galatasaray'a yakışır şekilde yaşıyor ve elimizdeki her şeyi camiamızı mutlu edebilmek adına vermek için çok çalışıyoruz.

Sizlerin de şunu bilmesini isterim; bazı durumlarda desteğiniz, sosyal medyada veya tribündeki ıslığınız sporcunun performansını olumlu ve olumsuz yönde ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bunları şundan yazıyorum. Önce gazoz kasasının üstünde top toplayan bir çocuktum, sonra tribünde, en sonunda da sahada Galatasaray formasını giyen bir taraftar oldum. Avrupa'dayken de, televizyon başında hep sizden biriydim. Atletico'da ve Barcelona'da, gittiğim her yere Galatasaray sevgisini de götürdüm beraberimde.

Yeri geldi takım otobüsünde dünyanın en büyük yıldızları benimle sevindi Galatasaray'ın golüne, yeri geldi ben formamı giyip geldim en sevdiğim yere, Ali Sami Yen'e. Emin olun; kazanırken hepimiz iyi başkan, iyi yönetici, iyi hoca, iyi futbolcu olabilir ama birbirimize her zaman ihtiyacımız var. İyi günde de, kötü günde de. İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek ve birlikte ayağa kalkmak istiyoruz.

Bunları, İskoçya'dan dönüş yolunda, sizleri düşünerek yazıyorum çünkü nasıl siz bizleri düşünüyorsanız bizler de sizleri düşünüp, sizlerle yaşıyoruz.

Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray ile kazanmayı da çok seviyorum, kaybederken kahrını çekmeyi, hüznünü yaşamayı da. Acısı da tatlı, sevinci de. Pazartesi, yeni bir lig sezonu başlıyor. Birbirimize her zamanki çok ihtiyacımız var. Bunu hatırlamak ve hatırlatmak istedim birbirimize. Bu vesileyle sezondaki ilk galibiyetimizle başkanımıza ve yönetimimize "hoşgeldiniz" demiş olduk, umarım bu birçoğunun ilki olur..."

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Son dakika: Performansıyla eleştirilen Arda Turan'dan paylaşım!
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