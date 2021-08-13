Son şampiyon Beşiktaş sahne alıyor! Bekleyiş sona erdi Süper Lig başlıyor...

BEŞİKTAŞ SİFTAHLARI SEVİYOR! SON 8 SEZONDA...
Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlar, 2020-21'de Trabzon'u 3-1, 2018-19'da Akhisar'ı 2-1, 2017-18'de Antalya'yı 2-0, 2016-17'de Alanya'yı 4-1, 2015-16 ile 2014-15'te ise Mersin İY'yi 5-2 ve 1-0 mağlup etti. 2013-14 sezonunun açılış maçında ise Trabzon'a 2-0 üstünlük kurdu.
Sezona Alex Teixeira, Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferleriyle giren Beşiktaş'ta karantinadaki Alex dışındaki tüm oyuncular maçta görev alabilecek durumda.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, N'koudou, Kenan Karaman
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Belnjak, Baiano, Sabo, Alper Potuk, Boldrin, Umar, Remy
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise kadrosunu Gökhan Gönül, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Cemali Sertel, Sebastian Holmen, Phiri, Dabo gibi isimlerle güçlendirdi.
Sakatlığını atlatsa da Larin yüzde yüz hazır olmadığı için yedek soyunacak. Boyd'un ise 3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.
AKINLAR KANATTAN
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta alandaki yeni prensi Salih Uçan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'nun performansından memnun olan Yalçın, her iki futbolcuyla da özel toplantı gerçekleştirdi.
Yardımcı antrenör Murat Şahin'in ise lige iyi bir başlangıç yapabilmek için Çaykur Rizespor'un eksik yanlarını analiz edip tüm futbolculara izlettiği ve tek tek anlattığı öğrenildi.