Son şampiyon Beşiktaş sahne alıyor! Bekleyiş sona erdi Süper Lig başlıyor...

BEŞİKTAŞ SİFTAHLARI SEVİYOR! SON 8 SEZONDA...

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlar, 2020-21'de Trabzon'u 3-1, 2018-19'da Akhisar'ı 2-1, 2017-18'de Antalya'yı 2-0, 2016-17'de Alanya'yı 4-1, 2015-16 ile 2014-15'te ise Mersin İY'yi 5-2 ve 1-0 mağlup etti. 2013-14 sezonunun açılış maçında ise Trabzon'a 2-0 üstünlük kurdu.