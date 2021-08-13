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Giriş Tarihi: 13.8.2021 10:03

Son şampiyon Beşiktaş sahne alıyor! Bekleyiş sona erdi Süper Lig başlıyor...

Son şampiyon Beşiktaş sahne alıyor! Bekleyiş sona erdi Süper Lig başlıyor...

Son şampiyon perdeyi açıyor! Süper Lig'de sezonun ilk maçında geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlı taraftarlar uzun süre sonra takımlarını Vodafone Park'ta destekleyecek. 20:30'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Transferi dün duyurulan Ghezzal, maç kadrosunda yer alıyor.

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Süper Lig'de ilk maçına bu akşam çıkacak. 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşması İstanbul'da oynanacak. Sergen Yalçın'ın bu akşam yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor. Gökhan Gönül de eski takımına karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ SİFTAHLARI SEVİYOR! SON 8 SEZONDA...

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlar, 2020-21'de Trabzon'u 3-1, 2018-19'da Akhisar'ı 2-1, 2017-18'de Antalya'yı 2-0, 2016-17'de Alanya'yı 4-1, 2015-16 ile 2014-15'te ise Mersin İY'yi 5-2 ve 1-0 mağlup etti. 2013-14 sezonunun açılış maçında ise Trabzon'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezona Alex Teixeira, Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferleriyle giren Beşiktaş'ta karantinadaki Alex dışındaki tüm oyuncular maçta görev alabilecek durumda.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, N'koudou, Kenan Karaman

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Belnjak, Baiano, Sabo, Alper Potuk, Boldrin, Umar, Remy

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise kadrosunu Gökhan Gönül, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Cemali Sertel, Sebastian Holmen, Phiri, Dabo gibi isimlerle güçlendirdi.

Sakatlığını atlatsa da Larin yüzde yüz hazır olmadığı için yedek soyunacak. Boyd'un ise 3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

AKINLAR KANATTAN

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta alandaki yeni prensi Salih Uçan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'nun performansından memnun olan Yalçın, her iki futbolcuyla da özel toplantı gerçekleştirdi.

Yardımcı antrenör Murat Şahin'in ise lige iyi bir başlangıç yapabilmek için Çaykur Rizespor'un eksik yanlarını analiz edip tüm futbolculara izlettiği ve tek tek anlattığı öğrenildi.

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Son şampiyon Beşiktaş sahne alıyor! Bekleyiş sona erdi Süper Lig başlıyor...
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