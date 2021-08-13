Yeni sezona genel bakış

8+6 YABANCI KURALI DEVREDE
TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, sahada 8'den fazla yabancı istemediklerini söyledi. Bu rakama karar verirken geçmiş yıllara baktıklarını ve ortalama 7.2 yabancı oynatıldığını gördüklerinin altını çizen Özdemir, "Kararı 1 yıl evvel aldık, 3 yıllık bir periyot için planlama yaptık. Yerli futbolcu oynatan, altyapıdan yerli futbolcu üreten kulüplerimize önemli derecede teşvik vereceğiz. Mesele sadece 8+6 meselesi değil. Bunun altının doldurulması gerekiyor" dedi.
ZEMİNLER AYDA BİR DENETLENECEK
GEÇEN sezon stat zeminleri nedeniyle yaşanan büyük sıkıntılar ve sakatlıklar nedeniyle TFF çim konusuna büyük önem verdi. TFF Başkanı Özdemir, "Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Çimin derinliği, nem oranı gibi şeyler tespit eden bir inceleme kurulumuz var. Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Sorun devam ederse o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız. Ama seyircisi olmayacak" diye konuştu.
DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI KALKTI
UEFA'NIN futbolla ilgili aldığı kararlar Türkiye'de de uygulamaya geçiyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig play-off'larında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.
SEZON SONU 4 TAKIM DÜŞECEK
20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de sezon sonunda 4 takım küme düşecek, 3 takım yükselecek ve Süper Lig'e 2022-23 sezonunda 19 takımla devam edilecek. 2023-24'ten itibaren ise takım sayısı 18 olacak. Adana Demirspor, Giresun ve Altay bu sezonun yeni takımları olarak boy gösterecek.
2'Sİ YABANCI 18 YERLİ HOCA
20 takımdan 18'i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörleriyle sezona başlayacak. G.Antep Erol Bulut, F.Bahçe Pereira değişiklikleri yaptı. Hocaların 18'i Türk, 2'si de yabancı olacak. Fenerbahçe'nin dışında Karagümrük de İtalyan hoca Francesco Farioli ile çalışacak.
YENİ SEZONA YENİ TOP
ADIDAS'IN hazırladığı Conext 21 Pro toplar, Süper Lig ile birlikte Turkcell Kadın Futbol Ligi, TFF 1. Lig, 2. ve 3. Lig maçlarında da kullanılacak. Dokulu yüzeye ve ısıyla yapıştırma teknolojisine sahip toplar, dikişsiz olarak termal birleştirme yöntemiyle üretildi.