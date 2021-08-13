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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Yiğidolar pes etmez

Yiğidolar pes etmez

Deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Dinamo Batumi karşısında normal süreyi 1-0 geride bitiren kırmızıbeyazlı ekibimiz, uzatmada Felix’in golüyle rakibini saf dışı bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Demir Grup Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile sahasında uzatmaya giden maçta 1-1 berabere kalarak deplasmandaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla play-off'a yükseldi. İkinci yarıda daha etkili olan ve bir şutu direkten dönen Batumi, 78'de Pantsulaia ile öne geçti. Bu golle canlanan ekibimizin çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma uzadı. Beklenen gol ise ikinci uzatmada geldi. 109''da rakip kalede yaşanan karambolde Jorge Felix, turu Sivasspor'a getirdi. Yiğidolar, playoff'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. İlk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak. Rövanş ise 26 Ağustos'ta Danimarka'da...

ANALİZLE TURLADIK
PLAY-OFF'A kaldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti. Deneyimli hoca, "Kontralarının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorduk. Geriye düştükten sonra iyi oynadık. Maçı daha önceden koparabilirdik. Sonradan giren arkadaşlar mükemmel oynadı. İsteyerek mücadelede edip maçı kazandırdılar" diye konuştu.

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Yiğidolar pes etmez
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