Yiğidolar pes etmez

Deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Dinamo Batumi karşısında normal süreyi 1-0 geride bitiren kırmızıbeyazlı ekibimiz, uzatmada Felix’in golüyle rakibini saf dışı bıraktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda DemirGrup Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile sahasında uzatmaya giden maçta 1-1 berabere kalarak deplasmandaki 2-1'likgalibiyetin avantajıyla play-off'ayükseldi. İkinci yarıda daha etkili olan ve bir şutu direkten dönen Batumi, 78'de Pantsulaia ile öne geçti. Bu golle canlanan ekibimizin çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma uzadı. Beklenen gol ise ikinci uzatmadageldi. 109''da rakip kalede yaşanankarambolde Jorge Felix, turuSivasspor'a getirdi. Yiğidolar, playoff'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. İlk maç 19 Ağustos'taSivas'ta oynanacak. Rövanş ise 26 Ağustos'ta Danimarka'da...
ANALİZLE TURLADIK PLAY-OFF'A kaldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti. Deneyimli hoca, "Kontralarının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorduk. Geriye düştükten sonra iyi oynadık. Maçı daha önceden koparabilirdik. Sonradangiren arkadaşlar mükemmel oynadı.İsteyerek mücadelede edip maçıkazandırdılar" diye konuştu.