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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Yola devam Roma’ya selam

YUNUS EMRE SEL
Yola devam Roma’ya selam

3-3’ün rövanşında Norveç’e giden bordo-mavili takım 57’de Edgar ile istediği golü buldu. 90+7’de Sigurdarson maçı uzattı. 120 dakikada skor değişmeyince penaltılara geçildi. Molde’de Andersen ve Fofana, Trabzonspor’da ise Edgar atışı kaçırdı. Son sözü Trondsen söyleyip Fırtına’yı tura uçurdu

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Maça hızlı başlayan Trabzonspor ilk 15 dakikada Gervinho ve Nwakaeme ile iki önemli pozisyonu değerlendiremedi. Molde oyunda dengeyi kurdu ve Trabzon ceza sahasında pozisyonlara girdi. Fırtına, ilk karşılaşmada olduğu gibi yine bir korner organizasyonundan aradığı golü 57. dakikada buldu. Bakasetas'ın asistinde Edgar'ın golüyle öne geçen bordo-mavililer, bu dakikadan sonra topu da daha fazla kontrol eden taraf oldu. Ancak 80'den sonra oyunda hakimiyeti ele geçiren Molde, hakemin verdiği 7 dakikalık uzatma dakikalarının son saniyesinde golü buldu. 90+7'de Sigurdarson'un attığı golde takım savunmasının hatalar zinciri dikkat çekti. Uzatmalarda Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonki kadroyla sonuca gitmeye çalıştı. Ancak gol gelmeyince penaltılara geçildi ve tur atlayan Trabzonspor oldu. Fırtına, gruplara kalmak için İtalyan ekibi Roma ile kozlarını paylaşacak.

UĞURCAN'DAN SERKAN ÇIKIŞI
Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır dün Fofana'nın penaltı vuruşunda başarılıydı. Maçtan sonra da Serkan Asan'a destek verdi: "Trabzonspor forması giyen her oyuncu değerlidir. Bana göre Serkan en iyi mücadeleyi verdi. Kim oynuyorsa o en değerli oyuncudur. Serkan üzerinden olumsuz eleştiri duymak istemiyorum."

HAKKINI 7'RMEDİ
Trabzonspor taraftarı, maçı 7 dakika uzatan Portekizli hakem Fabio Verissimo'ya büyük tepki gösterdi. Karşılaşmaya daha önce Macar Adam Farkas atanmış ancak iki gün kala UEFA hakem heyetini değiştirmişti. Portekizli Verissimo normal süreye 7 dakika uzatma verip, Molde'nin golü de 90+7'de gelince eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar, "7 dakika uzatacak ne oldu?" diyerek tepki gösterdi.

MOLDE'Yİ NORVEÇLİ YIKTI
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Trondsen, ülkesinde en kritik penaltıyı kullandı. Onun son vuruşu bordo-mavililere turu getirdi.

ROMA DAHA RAHAT OLUR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, turu geçtikleri Molde maçı sonrası, "Daha ikinci maçımız ve 120 dakika oynadık. Molde disiplinli oynuyor, 19. karşılaşmasına çıktı ve liginde lider. Kolay olmadı" dedi. Play-off'ta karşılaşacakları Roma maçı içinse şu yorumu yaptı: "Hayalperest değilim ama daha rahat olacağını düşünüyorum. Roma, Norveç gibi değil. Onlar da lige yeni başlıyorlar. Hocaları yeni, kadroları yeni. İnşallah orayı da geçer gruplarda yolumuza devam ederiz. İnşallah üstüne koya koya gideriz."

SÖRLOTH'TAN TAM DESTEK
İki sezon önce Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli Sörloth, ülkesinin temsilcisi Molde ile formasını giydiği eski ekibi arasında oynanan maçı televizyondan izledi. Sörloth, Trabzon'a turu getiren vatandaşı Trondsen'in son penaltısını sosyal medya hesabından paylaşıp alkış yaptı.

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