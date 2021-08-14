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Giriş Tarihi: 14.8.2021 22:39 Son Güncelleme: 14.8.2021 23:30

Altay-Kayserispor maçında ilk yarıda 2 gol! -CANLI-

Altay-Kayserispor maçında ilk yarıda 2 gol! -CANLI-

Süper Lig'in yeni ekibi Altay evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Mustafa Denizli'nin takımı Altay, ilk yarıya hızlı başladı ve Kayserispor önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı İzmir temsilcisi Altay sezonun ilk maçında evinde Kayserispor'u ağırlıyor.

ALTAY MAÇA HIZLI BAŞLADI

Süper Lig'in yeni ekibi Altay lige fırtına gibi girdi. Kayserispor karşısında 10 dakikada 2 gol buldu fakat 2. gol VAR'dan iptal edildi. İki gol de golcüsü Daouda Bamba'dan geldi. Altay ilk yarının son dakikalarında Daouda Bamba yine sahneye çıktı Altay'ı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

CANLI SKOR / Altay 2-0 Kayserispor (İkinci yarı oynanıyor)

CANLIN ANLATIM...

MAÇTAN DAKİKALAR

-GOL! Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

-10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

-24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

-Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Altay: Mateusz, Mohammad, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Cesar, Rodriguez Kappel, Thiam, Bamba

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Hosseini, Kvrzic, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Cardoso, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek

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Altay-Kayserispor maçında ilk yarıda 2 gol! -CANLI-
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