Atiba'ya övgü dolu sözler! "18'lik delikanlılar gibi"

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Nkoudou, Atiba ve Larin kaydetti. SABAH yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın 2. golünü atan 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.
İlk maç ilk heyecan! Her sezon başı aynı duyguyu yaşıyorum. Yeni bir sayfa, yeni başlangıçlar, yeni umut ve heyecanların peşine takılıyorum. 29 yıldır olduğu gibi dün basın tribününde yerimi alınca aynı duygulara kapıldım. Çevremdeki dostların da aynı duyguları yaşadığını görünce rahatlıyorum!
"ATIBA 18'LİK DELİKANLILAR GİBİ"
Dün Beşiktaş-Çaykur Rizespor sezon açılış maçında 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'un 18'lik delikanlılar gibi koşup, takımının 2. golünü attıktan sonra ilk golünü atan futbolcular gibi sevindiğini görünce ayrı bir mutlu oldum. İşini seven, heyecanını hiç kaybetmeyen ve bu uğurda çok çalışan insanın kendisine ve çevresine çok şey katacağını her fırsatta idrak ediyoruz.
"ŞAPKA ÇIKARTIYORUM"
Atiba'nın örnek olacak bu performansına ve başlangıcına şapka çıkartıyorum. Vodafone Park'ta ikinci hissim son şampiyon Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesiydi. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi takımı ve sistemi %90 koruma başarısı gösterdiği için Beşiktaş az sorunla başladı. Önde yeni transfer Kenan Karaman ve ortada 11'de başlayan Salih Uçan siyah-beyazlı takımın güçlenen görüntüsüydü.
Bu takımın oyununa Mert, Mehmet, Alex Teixiera, bir golcü ve stoper daha katıldığında son şampiyonun daha da güçleneceğini kestirmek zor değil. Yaklaşık 10 bin seyirciyle maç izlemenin tadının yanında tribünlerden yükselen Sülayman Seba tezahüratları 7. vefat yıl dönümünde çok kıymetli ve değerliydi. Hoş geldin 2021-22 sezonu...
BÜLENT TİMURLENK: GEÇEN SEZONUN DEVAM FİLMİ
Maçın başında N'Koudou topu tavana astığında dönüp arşive bakma ihtiyacı hissettim. Tribünlerden son kez yükselen 'Golll' haykırışının üzerinden 17 ay geçmiş. Mart 2020 Beşiktaş- Ankaragücü gol Adem Ljajic. Bir ligin son şampiyonu için en iyi transfer eldeki kazanmış kadroyu korumaktır. Beşiktaş'ın Rosier ve Ghezzal'ı bonservisiyle takıma kazandırmış olması, Salih transferi ve Aboubakar'ın yerine aynı kalibrede bir santrfor beklerken Kenan Karaman ile yaratılan kadro derinliği. Sadece futbolcular sakatlanmaz, müzisyenlerin de mazereti olur. Bir senfoni orkestrasında 1-2 müzisyen yedeklendiğinde şef ustalığıyla geceyi kurtarır. Dün Beşiktaş, sezonun ilk haftası olmasına rağmen geçen sezonun devam filmini çekti. Larin ve Aboubakar yokken ve taraftarın önüne çıkan Ghezzal'ın fazlasıyla heyecanlı ziyadesiyle zamana ihtiyacı varken…
Ç.Rizespor geçen sezondan geriye düşmüş. Beşiktaş'ı ısrarla geçiş oyununda göbekten yarmaya çalıştılar ama kanat oyuncularının da dörtlediği orta sahadan kolay kolay geçiş bulamadılar. Bülent Uygun'un takımı için nasıl oynadı sorusunun cevabı 'Santrforu Remy kaç pozisyona girdi. Ersin kaç pozisyon kurtardı' da saklı. Bu da tahmin ettiğimiz gibi sıfırdan hallice. Sergen Yalçın ikinci yarıda değişikliklerle ve tabelanın da etkisiyle oyunu güzel soğuttu. Ve geçen sezonun 19 gollü adamı Larin'in kenardan gelip tabelayı belirleyen vuruşu. Sezonun ilk resmi maçı, yolu gözlenen bir santrfor, 11'e girecek olan bir Alex Teixeira ve İstanbul'un sıcak ve nemli bir akşamı. Son şampiyon için 3-0 kazanmaktan güzel ne olabilir ki.