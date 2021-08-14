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Giriş Tarihi: 14.8.2021

‘Büyük takım forması ağırdır’

‘Büyük takım forması ağırdır’

Kartal’ın yeni transferi Salih, “Tekrar büyük takımda oynama şansı geldi. Formanın kıymetini bileceğim” dedi

olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan, taraftar önünde oynamanın heyecan verici olduğunu belirtti. Zamanla daha da iyi olacağını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Hazırlık dönemine iyi başladım. İlk prova maçında bir darbe aldım ve maalesef 4-5 idman kaçırmak zorunda kaldım. Bu kötü oluyor. Kendimi yüzde 100 hazır hissetmiyorum. Sergen hocam bana 70 dakika süre verdi. Yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. Büyük takım forması ağırdır. Bu formanın kıymetini bileceğim. Yeniden büyük takım forması giyme şansı geldi. Maçın adamı bana göre N'Koudou olur."

SEBA ANILDI
Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Öte yandan Beşiktaşlı oyuncular da maç öncesinde Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı.

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‘Büyük takım forması ağırdır’
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