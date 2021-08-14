‘Büyük takım forması ağırdır’

Kartal’ın yeni transferi Salih, “Tekrar büyük takımda oynama şansı geldi. Formanın kıymetini bileceğim” dedi
olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan, taraftar önünde oynamanın heyecan verici olduğunu belirtti. Zamanla daha da iyi olacağını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Hazırlık dönemine iyi başladım.İlk prova maçında birdarbe aldım ve maalesef 4-5idman kaçırmak zorunda kaldım.Bu kötü oluyor. Kendimi yüzde 100 hazır hissetmiyorum. Sergen hocam bana 70 dakika süre verdi. Yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. Büyük takım formasıağırdır. Bu formanın kıymetinibileceğim. Yeniden büyük takımforması giyme şansı geldi. Maçınadamı bana göre N'Koudou olur."
SEBA ANILDI BeşiktaşOnursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Öte yandan Beşiktaşlı oyuncular da maç öncesinde Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı.