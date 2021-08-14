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Giriş Tarihi: 14.8.2021 22:03 Son Güncelleme: 14.8.2021 22:16

Eskişehirspor acı haberi duyurdu! Selman Çiftkanatlı trafik kazası geçirdi

AA
Eskişehirspor acı haberi duyurdu! Selman Çiftkanatlı trafik kazası geçirdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı kullandığı motosikletin otobüse çarpması sonucu yaralanırken, arkasında bulunan arkadaşı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eskişehirspor, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Eskişehirsporlu Selman Çiftkanatlı'nın kullandığı 26 AEH 323 plakalı motosiklet, Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak'ta devrilerek, S.Ç. idaresindeki 26 EBB 106 plakalı şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsüne çarptı.

NAZAR GÜLHAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle Çiftkanatlı ile motosiklette bulanan Nazar Gülhan, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Çiftkanatlı'nın tedavisi devam ediyor.

- ESKİŞEHİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, siyah-kırmızılı kulübün futbolcusu Çiftkanatlı, bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Gülhan'ın vefatının derin bir üzüntü içinde öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Eskişehirspor acı haberi duyurdu! Selman Çiftkanatlı trafik kazası geçirdi
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