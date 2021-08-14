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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:07

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Bakambu'dan heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe’nin gündemindeydi! Bakambu’dan heyecanlandıran paylaşım

Son dakika... Fenerbahçe yeni transferi Min Jae Kim'e imza attırdı. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna kattığı Kim'i tebrik eden ilk isim ise Cedric Bakambu oldu. Kim'in Beijing Guoan'dan takım arkadaşı olan Bakambu'nun adı da Fenerbahçe ile anılıyor. 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcünün Kim'e mesaj göndermesi taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika... Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Min Jae Kim'i transfer ettiğini açıkladı. Deneyimli savunmacı sarı-lacivertli takıma 4 yıllık imza attı. Kanarya'nın yeni stoperini dikkat çeken bir isim de tebrik etti.

24 yaşındaki savunma oyuncusu Çin'in Beijing Guoan ekibinden transfer edildi. Portekizli hoca Pereira'nın oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemi için önemli bir isim olan Güney Koreli yıldız, transferinin ardından birçok arkadaşı tarafından tebrik edildi.

Bu isimlerden biri de Cedric Bakambu oldu. Yıldız golcü Beijing Guoan'dan takım arkadaşı Kim'e başarılar dilerken, Instagram hesabından Kim'in fotoğrafını paylaştı ve, "Tebrikler kardeşim" yazdı.

Öte yandan Bakambu, Kim'in fotoğrafına, "My brother" şeklinde yorum da yaptı.

Bakambu'nun adı da Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan yıldızın bu paylaşımları taraftarları heyecanlandırdı.

Demokratik Kongolu golcünün sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.

Bakambu bu sezon 12 maçta 5 gole imza attı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Bakambu'dan heyecanlandıran paylaşım
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