Fenerbahçe’nin gündemindeydi! Bakambu’dan heyecanlandıran paylaşım

Son dakika... Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Min Jae Kim'i transfer ettiğini açıkladı. Deneyimli savunmacı sarı-lacivertli takıma 4 yıllık imza attı. Kanarya'nın yeni stoperini dikkat çeken bir isim de tebrik etti.
24 yaşındaki savunma oyuncusu Çin'in Beijing Guoan ekibinden transfer edildi. Portekizli hoca Pereira'nın oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemi için önemli bir isim olan Güney Koreli yıldız, transferinin ardından birçok arkadaşı tarafından tebrik edildi.
Bu isimlerden biri de Cedric Bakambu oldu. Yıldız golcü Beijing Guoan'dan takım arkadaşı Kim'e başarılar dilerken, Instagram hesabından Kim'in fotoğrafını paylaştı ve, "Tebrikler kardeşim" yazdı.
Öte yandan Bakambu, Kim'in fotoğrafına, "My brother" şeklinde yorum da yaptı.
Bakambu'nun adı da Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan yıldızın bu paylaşımları taraftarları heyecanlandırdı.
Demokratik Kongolu golcünün sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.
Bakambu bu sezon 12 maçta 5 gole imza attı.