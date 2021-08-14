Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United sezona müthiş başladı! Paul Pogba ve Bruno Fernandes maça damga vurdu: 3 gol, 4 asist...
Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:04 Son Güncelleme: 14.8.2021 16:19

Manchester United sezona müthiş başladı! Paul Pogba ve Bruno Fernandes maça damga vurdu: 3 gol, 4 asist...

Manchester United sezona müthiş başladı! Paul Pogba ve Bruno Fernandes maça damga vurdu: 3 gol, 4 asist...

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Manchester United, Leeds United'ı 5-1 mağlup ederek sezona fırtına gibi başladı. Kırmızı Şeytanlar'dan hat-trick yapan Bruno Fernandes ve yaptığı 4 asistle Paul Pogba, performanslarıyla karşılaşmaya damga vurdu.

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Manchester United, Leeds United'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Kırmızı Şeytanlar, 5-1 kazanarak sezona harika bir başlangıç yaptı.

BRUNO FERNANDES HAT-TRICK YAPTI!

Manchester United'da galibiyeti getiren golleri 30', 54' ve 60'ta hat-trick yapan Bruno Fernandes, 52'de Mason Greenwood 68'de Fred kaydetti.

POGBA'DAN 4 ASİST!

Karşılaşmada harika bir performans ortaya koyan Fransız yıldız Paul Pogba ise 5 golün 4'ünde asist yaptı.

Leeds United'ın tek golünü ise 48'de jeneriklik bir gole imza atan Luke Ayling attı.

Manchester ekibinde Borussia Dortmund'dan yeni transfer Jadon Sancho, 75'te Daniel James'in yerine oyuna dahil oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
SON DAKİKA - Sıfır otomobil ve araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu? ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır ve ikinci el araç fiyatları
Son dakika: Galatasaray'ın dev Kerem Aktürkoğlu planı! Diagne ve Halil Dervişoğlu transferi...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlılardan çifte transfer bombası! David Luiz...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası hakeme eleştiri! 'Zorbay Küçük oyundan atamadı...'
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Son dakika: PSG'den bir bomba transfer daha! Cristiano Ronaldo derken ters köşe
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United sezona müthiş başladı! Paul Pogba ve Bruno Fernandes maça damga vurdu: 3 gol, 4 asist...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA