Manchester United sezona müthiş başladı! Paul Pogba ve Bruno Fernandes maça damga vurdu: 3 gol, 4 asist...

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Manchester United, Leeds United'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Kırmızı Şeytanlar, 5-1 kazanarak sezona harika bir başlangıç yaptı.
BRUNO FERNANDES HAT-TRICK YAPTI!
Manchester United'da galibiyeti getiren golleri 30', 54' ve 60'ta hat-trick yapan Bruno Fernandes, 52'de Mason Greenwood 68'de Fred kaydetti.
POGBA'DAN 4 ASİST!
Karşılaşmada harika bir performans ortaya koyan Fransız yıldız Paul Pogba ise 5 golün 4'ünde asist yaptı.
Leeds United'ın tek golünü ise 48'de jeneriklik bir gole imza atan Luke Ayling attı.
Manchester ekibinde Borussia Dortmund'dan yeni transfer Jadon Sancho, 75'te Daniel James'in yerine oyuna dahil oldu.