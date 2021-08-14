Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mourinho ile her kulvarda iddialı
Giriş Tarihi: 14.8.2021

Mourinho ile her kulvarda iddialı

TANER KARAMAN
Mourinho ile her kulvarda iddialı

Portekizli teknik adam ile eski günlerine dönmek isteyen Roma, hem Konferans Ligi hem de Serie A’da şampiyonluğu hedefliyor

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda eşleştiği Roma'nın kadrosunda çeşitli ülkelerden 19 A Milli futbolcu bulunuyor. İtalyan ekibi ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile hem Konferans Ligi'nde hem de Serie A'da iddialı. Transferde pahalı isimlerin peşinde koşmayan Roma, 57.75 milyon Euro harcadı. Genoa'dan santrfor Shomurodov'a 17.5, Palmeiras'dan da sol bek Matias Vina'ya 13 milyon Euro ödeyen Roma, kaleci Rui Patricio (11.5 milyon Euro), stoper Ibanez (9 milyon Euro) ve sağ bek Reynolds (6.75 milyon Euro) ile de kadrosunu güçlendirdi.

PİYASA DEĞERİ TAM 410 MİLYON EURO
Yaklaşık 410 milyon Euro'luk kadro değerine sahip olan Roma'nın kadrosunda en değerli görünen isimler ise 40'ar milyon Euro ile merkez orta saha Lorenzo Pellegrini ve 10 numara Zaniolo. Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda aşil tendonu kopan sol bek Spinazzola ise takımın en büyük eksiği durumunda bulunuyor.

PORTEKİZLİ HOCA KUPALARA ABONE
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyeri boyunca kazandığı kupalarla dikkat çekiyor. Portekizli teknik direktör, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, üç kez La Liga, üç kez de Premier Lig'de sezonu lider tamamladı. Mourinho, Avrupa Ligi Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı birer kez kazanırken, yeni kurulan Konferans Ligi'nde de yine kupayı havaya kaldırma niyetinde.

İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Roma hocası Jose Mourinho kariyerlerinde ilk kez rakip olacak. Mourinho daha önce Başakşehir'in İngiltere'de Burnley ile oynayacağı maç öncesi Adebayor'u görmek için kamp yapılan otele gelmiş ve Avc ıile tanışmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
SON DAKİKA - ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika haberi | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Son dakika haber: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Mourinho ile her kulvarda iddialı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA