Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için transfer açıklaması! Transfer oluyor...
Giriş Tarihi: 14.8.2021 21:36 Son Güncelleme: 14.8.2021 21:41

Son dakika: Adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için transfer açıklaması! Transfer oluyor...

Son dakika: Adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için transfer açıklaması! Transfer oluyor...

Son dakika haberi... Geçen sezonun gol kralı olan Aaron Boupendza yurt dışına transfer oluyor... Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Hatayspor-Kasımpaşa maçı öncesi Boupendza hakkında çarpıcı açıklama yaparak oyuncunun transfer olacağını ifade etti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımın Gabonlu golcüsü Boupendza'nın yurt dışından bir takımla anlaştığını açıkladı

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza büyük ölçüde satıldı. Yurt dışına gidecek. Kulüpler anlaştı, iş imzaya kaldı."

BOUPENDZA İÇİN İKİ CİDDİ KULÜP VARDI

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Lütfü Savaş, Boupendza transferiyle ilgili olarak ise "Şu an net bir gelişme yok. Olur, olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcumuz çok değerli, o değerin karşılığını veren takımla da anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda. Biri Avrupa'dan biri Ortadoğu'dan. İkisiyle de görüşmeler devam ediyor ama olup olmayacağı net değil" ifadelerini kullanıştı.

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Son dakika: Adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için transfer açıklaması! Transfer oluyor...
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