Son dakika: Adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için transfer açıklaması! Transfer oluyor...

BOUPENDZA İÇİN İKİ CİDDİ KULÜP VARDI

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Lütfü Savaş, Boupendza transferiyle ilgili olarak ise "Şu an net bir gelişme yok. Olur, olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcumuz çok değerli, o değerin karşılığını veren takımla da anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda. Biri Avrupa'dan biri Ortadoğu'dan. İkisiyle de görüşmeler devam ediyor ama olup olmayacağı net değil" ifadelerini kullanıştı.