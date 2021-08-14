Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Boupendza'nın takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Samatta'yı da kabul edelerse...
Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:22 Son Güncelleme: 14.8.2021 15:32

Son dakika: Boupendza'nın takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Samatta'yı da kabul edelerse...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler forvet ve kanat oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth için pazarlıklar devam ediyor. Leipzig ile bonservis görüşmeleri sonrasında transfer netleşecek. Son dakika bilgisine göre Fransız Denis Bouanga için de görüşmeler başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertlilerde transfer operasyonu devam ediyor. Arsenal'in Boşnak oyuncusu Sead Kolasinac ile anlaşıldı. Kolasinac'ın Arsenal ile bonservis sorununu çözmesi bekleniyor. Fransa'dan gelen iddia ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE! SAMATTA'YI DA VERİYORLAR...

Fenerbahçe geçen sezon forvetlerinden verim alamadı. Cisse, Samatta ve Thiam'dan beklenen katkı alınamadı ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışını Beşiktaş'a kaybetti.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Bu sene Caulker, Serdar Dursun, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'ı transfer eden Fenerbahçe forvet ve kanat oyuncu için girişimlerine devam ediyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Moussa Dembele, Cedric Bakambu, Diego Costa, Edin Dzeko gibi birçok oyuncu gündeme geldi. Fenerbahçe, Leipzig'te forma giyen Sörloth'u çok istiyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Özellikle Başkan Ali Koç da ligi iyi bilmesinden dolayı Sörloth isminin üstünde duruyor. Leipzig oyuncuyu kiralık olarak bırakmıyor, bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Sörloth önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyecek!

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

SON DAKİKA: DENİS BOUANGA İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR!

Öte yandan Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Gabonlu kanat oyuncusu Denis Bouanga, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

BOUPENDZA'NIN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI...

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi Aaron Boupendza ile milli takımdan arkadaş olan başarılı oyuncu milli formayla 21 maça çıkıp 7 gol attı.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Bouanga, Lorient, Strasbourg, Tours ve Nimes takımlarında forma giydi.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

2019 senesinde Nimes'ten Saint-Etienne'ye 4.50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan kanat oyuncusu ligin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Deniz Bouanga, Ligue 1'de 102 maça çıktı ve 26 gol attı. 10 de asist yapma başarısı gösteren Gabonlu oyuncu hem sağ kanatta hem sol kanatta hem de santrafor pozisyonunda oynayabiliyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Gent'ten transfer olan ve beklentilerin gerisinde kalan Samatta'nın bu sene Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Samatta, 10 numaralı formasını da Mesut Özil'e verip 15 numaraya geçiş yapmıştı. Samatta'nın ya Fransa'dan ya da Belçika'dan bir takıma bonservisiyle verilmesi gündemde...

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Son dakika: Boupendza'nın takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Samatta'yı da kabul edelerse...
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