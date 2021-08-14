Son dakika: Boupendza’nın takım arkadaşı Fenerbahçe’ye geliyor! Samatta’yı da kabul edelerse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertlilerde transfer operasyonu devam ediyor. Arsenal'in Boşnak oyuncusu Sead Kolasinac ile anlaşıldı. Kolasinac'ın Arsenal ile bonservis sorununu çözmesi bekleniyor. Fransa'dan gelen iddia ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe geçen sezon forvetlerinden verim alamadı. Cisse, Samatta ve Thiam'dan beklenen katkı alınamadı ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışını Beşiktaş'a kaybetti.
Bu sene Caulker, Serdar Dursun, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'ı transfer eden Fenerbahçe forvet ve kanat oyuncu için girişimlerine devam ediyor.
Moussa Dembele, Cedric Bakambu, Diego Costa, Edin Dzeko gibi birçok oyuncu gündeme geldi. Fenerbahçe, Leipzig'te forma giyen Sörloth'u çok istiyor.
Özellikle Başkan Ali Koç da ligi iyi bilmesinden dolayı Sörloth isminin üstünde duruyor. Leipzig oyuncuyu kiralık olarak bırakmıyor, bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Sörloth önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyecek!
Öte yandan Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti.
BOUPENDZA'NIN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI...
Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi Aaron Boupendza ile milli takımdan arkadaş olan başarılı oyuncu milli formayla 21 maça çıkıp 7 gol attı.
Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Bouanga, Lorient, Strasbourg, Tours ve Nimes takımlarında forma giydi.
2019 senesinde Nimes'ten Saint-Etienne'ye 4.50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan kanat oyuncusu ligin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Fransız basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe, Samatta'yı anlaşmaya dahil ederek transferi çözmek istiyor. 👇pic.twitter.com/YkU58Du3ee— Sabah Spor (@sabahspor1) August 14, 2021
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Deniz Bouanga, Ligue 1'de 102 maça çıktı ve 26 gol attı. 10 de asist yapma başarısı gösteren Gabonlu oyuncu hem sağ kanatta hem sol kanatta hem de santrafor pozisyonunda oynayabiliyor.
Gent'ten transfer olan ve beklentilerin gerisinde kalan Samatta'nın bu sene Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
Samatta, 10 numaralı formasını da Mesut Özil'e verip 15 numaraya geçiş yapmıştı. Samatta'nın ya Fransa'dan ya da Belçika'dan bir takıma bonservisiyle verilmesi gündemde...