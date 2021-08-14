Son dakika: Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı öncesi şok sakatlık!

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kamp kadrosunda Pelkas, Valencia, Kim, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp ve Mert Hakan kadroda yer almadı.
MERT HAKAN YANDAŞ'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması: Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
KADRODA OLMAYAN İSİMLER
-Mert Hakan Yandaş
-Steven Caulker
-Zanka
-Nabil Dirar
-Mauricio Lemos
-Min Jae Kim
-Dimitris Pelkas
-Burak Kapacak
-Çağtay Kurukalıp
-Enner Valencia
16 YAŞINDAKİ ARDA GÜLER KADRODA YER ALDI
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer alıyor