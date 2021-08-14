St. Johnstone rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılı takımda forması en garanti isim. Süper Lig'de sahada en az 3 Türk kuralının uygulamaya geçmesiyle Kerem'i hocası Fatih Terim ilk sırada 11'e yazacak.
Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hem fiziksel gelişim göstermesini istiyor, hem de pas oyununda top kayıplarını minimum seviyeye çekmeyi planlıyor.
900 BİN TL OLAN ÜCRETİ ATTIRILACAK
Uzun süredir Avrupa'dan kulüplerin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu için Lyon, EURO 2020'ye scout göndermiş fakat genç oyuncu şans bulamamıştı.
Ancak gelen son bilgi ise, bir başka Fransız ekibinin kapıyı çaldığı yönünde. Orta sıralarda yer alan bir kulübün 4 milyon Euro'luk teklifine, "Kerem satılık değil" yanıtını veren yönetim, bu teklifi değerlendirmeye bile almadı.
Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 1998 doğumlu kanat forvetin, önümüzdeki günlerde ücretine iyileştirme yapılacak. 900 bin TL garanti parası artırılacak genç yıldızın yeni transferlerde olduğu gibi sözleşmesine 20 milyon Euro'nun üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.
HALİL'İN AKLI GALATASARAY'DA
Bu arada geçtiğimiz sezonun 2. yarısında G.Saray forması giyen Halil Dervişoğlu için Brentford 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis isteyince Aslan da beklemeye geçti.
İngiliz ekibi, sol açık ve santrforda oynayan Yoane Wissa'yı transfer ederken, Halil'in de forma şansı azaldı. Genç oyuncu G.Saray'ı isterken, yönetim bir kez daha Brentford ile temas kuracak. Halil geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.
MBAYE DIAGNE, GİRESUN'DA DA 11'DE
Öte yandan Mostafa Mohamed'in formsuz girdiği sezonda Galatasaray'ın kurtarıcısı Mbaye Diagne oldu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcü ligdeki Giresun deplasmanında da sahada olacak ve Mohamed kulübede oturacak. Diagne'nin Florya'daki idman performansının çok iyi olduğu ve Terim'in kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi.
Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler değerlendiremeye alınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.
RANDERS'TAN MESAJ VAR
Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers dün G.Saray taraftarı için mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa, "Bakalım kaç G.Saray taraftarı mesaj yazacak" diyerek ilk temas kuruldu. Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Randers, maçlarını 10 bin 300 kişi kapasiteli Cepheus Park'ta oynuyor. Geçtiğimiz sezon Danimarka Kupası'nda zafere ulaşarak Avrupa Ligi bileti alan Randers'ın kadro değeri ise 9 milyon 450 bin Euro. Takımın teknik direktörlük koltuğunda 2018'den bu yana Thomas Thomasberg otururken, 4-4-2 sistemi en çok kullanılan oyun biçimi olarak öne çıkıyor.