Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler değerlendiremeye alınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.