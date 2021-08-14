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Giriş Tarihi: 14.8.2021 09:28 Son Güncelleme: 14.8.2021 09:32

St. Johnstone maçı sonrası Feghouli ve Diagne sözleri! "Akıllıca olmaz"

MURAT ÖZBOSTAN
St. Johnstone maçı sonrası Feghouli ve Diagne sözleri! Akıllıca olmaz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların 4 golle kazandığı müsabakaya Feghouli ve Diagne damga vurdu. Aslan'da istenmeyen 2 futbolcunun performansı camiayı da adeta ikiye böldü. Gönderilmesini isteyenler kadar takımda kalmasını talep edenler de bir hayli fazla. Sabah Spor'un usta yazarları Feghouli, Falcao ve Diagne'nin geleceğini masaya yatırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, yolların ayrılacağı isimler için de yoğun mesai harcanıyor. Falcao, Feghouli ve Diagne'yi satış listesine koyan sarı-kırmızılılar, beklediği teklifi alması durumunda 3 yıldızı da göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Feghouli ve Diagne'nin St. Johnstone müsabakasındaki performansları yeni bir tartışmayı başlattı. Sabah Gazetesi Spor Müdür Murat Özbostan sordu, Sabah'ın deneyimli yazarları yıldız isimlerin geleceğini değerlendirdi.

LEVENT TÜZEMEN: BU KALİTEDE BULMAK ÇOK ZOR

Feghouli ve Diagne eğer kendilerine kulüp bulamıyorlarsa bu iki oyuncuyu satmaya çalışmak akıllı bir hamle olmaz. Zaten Diagne ve Feghouli'ye talipler olsaydı ve G.Saray'dan aldıkları ücretleri ödeselerdi ayrılırlardı.

Galatasaray'ın iki oyuncu yerine, bugünkü ekonomik yapısı ile bu kalitede oyuncu bulması zor gibi görünüyor. Diagne Galatasaray'da gol kralı oldu, ayrıca PSV'ye ve St. Johnstone'a mükemmel iki gol attı. Yani Diagne'nin golcülükle ilgili bir apoleti var.

Kalırsa hücum yollarında katkı sağlar. Feghouli zeki, kaliteli ve oyun aklı olan bir oyuncu. G.Saray'ın iki şampiyonluğunda da imzası var. İskoç takımına karşı G.Saray'ın oyun aklı olan Feghouli, forma şansı bulduğu sürece performansını yukarı taşıyacaktır.

Ayrıca attığı golde yaptığı vuruş çok kaliteliydi. Feghouli'nin biraz kilosu var, Terim güvenir ve kadroda yer verirse Feghouli hocasını mahcup etmez.

BÜLENT TİMURLENK: DİAGNE DE FEGHOULİ DE KALMALI

Burak Elmas'ın başkan olduktan sonra ne "10 günde transferi bitireceğiz" ne de "Feghouli, Falcao ile devam etmeyeceğiz, onlardan anlayış bekliyorum" açıklamasının bu oyunda ve hayatta pratiği var.

Transfer 10 günde bitmez, kontratlı oyuncu da alacağını bırakıp gitmez. Bunları kamuoyu ile paylaşmak oyuncuya koz yazar. Terim'in de Feghouli'yi İskoçya deplasmanına götürmesi aslında Cezayirli için bu 'kesinmiş gibi görünen' karara katılmadığının göstergesi.

Diagne'ye gelince; sorun karakterinde. Bir türlü takımın parçası olamadı. Kiralık gittiği kulüpler de bonservisini almadığına göre, Galatasaray'da 2 milyon euro üzerinde kazandığını da hatırlarsak, çalışan her insan gibi ekmeğinin peşinden koşması lazım.

Mohamed'in bonservisini G.Saray bu transfer döneminde almalı. Belli ki oyuncunun gelecek korkusu var. Bu da idmanlarına yansıyor. Bu şartlarda Diagne de Feghouli de kalmalı. G.Saray'ın gençlik kadar kaliteye de ihtiyacı var.

MURAT ÖZBOSTAN: BAŞKAN ELMAS GERİ ADIM ATMAZ

Sayın başkan Burak Elmas oyuncuları istemediklerini açık açık dile getirdi. Hatta bir adım daha ileri giderek Falcao'nun bir yıllık bedelinin 9.5 milyon dolar olduğunu açıkladı. Hem de önemli bir Avrupa maçı öncesinde.

Bir nevi Kolombiyalı futbolcuyu taraftarın önüne tam attı. Adam zaten oynamıyor. Bundan sonra iyice linçe uğrar. Galatasaray da yararlanmak istemiyor. Oyuncular için Burak Elmas çok kararlı bu konuda, geri adım atacağını sanmıyorum.

Mesala Feghouli için Fatih Terim, 'Kalsın' dese ne olacak? Şans verdiğine göre kafasında var. Galatasaray bir küçülmeye gidip bu futbolcuların maliyetlerinden kurtulmak istiyorsa buna saygı duymak lazım. Ama başka bir gerçek ise St.Johnstone maçını kazanırken göndermek istediği Diagne ve Feghouli sarı-kırmızı takımı kurtardı. Bakalım zaman ne gösterecek!

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St. Johnstone maçı sonrası Feghouli ve Diagne sözleri! "Akıllıca olmaz"
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