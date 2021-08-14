St. Johnstone maçı sonrası Feghouli ve Diagne sözleri! "Akıllıca olmaz"

Kalırsa hücum yollarında katkı sağlar. Feghouli zeki, kaliteli ve oyun aklı olan bir oyuncu. G.Saray'ın iki şampiyonluğunda da imzası var. İskoç takımına karşı G.Saray'ın oyun aklı olan Feghouli, forma şansı bulduğu sürece performansını yukarı taşıyacaktır.

Ayrıca attığı golde yaptığı vuruş çok kaliteliydi. Feghouli'nin biraz kilosu var, Terim güvenir ve kadroda yer verirse Feghouli hocasını mahcup etmez.