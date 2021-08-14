Süper Lig’de günün maçları

V.F. KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK
Vavacars Fatih Karagümrük, sezonun ilk haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 19.15'te başlayacakkarşılaşmayı hakem CüneytÇakır yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadele öncesi Gaziantep'te Koronavirüs şoku yaşandı. Yapılan açıklamada, takımda iki futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı ve izolasyona alındıkları bildirildi.
ALTAY-Y. KAYSERİSPOR
Teknik direktör Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzalandığını duyuran İzmir'in asırlık çınarı Altay, en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra bugünilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. BeIN Sports 2'den yayınlanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
ATAKAŞ HATAY-KASIMPAŞA
Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa sezonun ilk maçında bugün Yeni Hatay Stadı'nda kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geliyor. Saat21.45'te başlayacak karşılaşmayı,hakem Arda Kardeşler yönetecekve beIN Sports 1'den naklen ekranlarataşınacak. İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Hatayspor, sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-1 kazanmıştı.