Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de günün maçları
Giriş Tarihi: 14.8.2021

Süper Lig’de günün maçları

Süper Lig’de günün maçları
V.F. KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK
Vavacars Fatih Karagümrük, sezonun ilk haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadele öncesi Gaziantep'te Koronavirüs şoku yaşandı. Yapılan açıklamada, takımda iki futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı ve izolasyona alındıkları bildirildi.

ALTAY-Y. KAYSERİSPOR
Teknik direktör Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzalandığını duyuran İzmir'in asırlık çınarı Altay, en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra bugün ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. BeIN Sports 2'den yayınlanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

ATAKAŞ HATAY-KASIMPAŞA
Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa sezonun ilk maçında bugün Yeni Hatay Stadı'nda kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek ve beIN Sports 1'den naklen ekranlara taşınacak. İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Hatayspor, sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-1 kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
SON DAKİKA - ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika haberi | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Son dakika haber: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de günün maçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA