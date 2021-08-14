Trabzonspor’un rakibi Roma, Mourinho ile her kulvarda iddialı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda eşleştiği Roma'nın kadrosunda çeşitli ülkelerden 19 A Milli futbolcu bulunuyor. İtalyan ekibi ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile hem Konferans Ligi'nde hem de Serie A'da iddialı...

Transferde pahalı isimlerin peşinde koşmayan Roma, 57.75 milyon Euro harcadı. Genoa'dan santrfor Shomurodov'a 17.5, Palmeiras'dan da sol bek Matias Vina'ya 13 milyon Euro ödeyen Roma, kaleci Rui Patricio (11.5 milyon Euro), stoper Ibanez (9 milyon Euro) ve sağ bek Reynolds (6.75 milyon Euro) ile de kadrosunu güçlendirdi.

PİYASA DEĞERİ TAM 410 MİLYON EURO

Yaklaşık 410 milyon Euro'luk kadro değerine sahip olan Roma'nın kadrosunda en değerli görünen isimler ise 40'ar milyon Euro ile merkez orta saha Lorenzo Pellegrini ve 10 numara Zaniolo. Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda aşil tendonu kopan sol bek Spinazzola ise takımın en büyük eksiği durumunda bulunuyor.

PORTEKİZLİ HOCA KUPALARA ABONE

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyeri boyunca kazandığı kupalarla dikkat çekiyor. Portekizli teknik direktör, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, üç kez La Liga, üç kez de Premier Lig'de sezonu lider tamamladı. Mourinho, Avrupa Ligi Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı birer kez kazanırken, yeni kurulan Konferans Ligi'nde de yine kupayı havaya kaldırma niyetinde.

İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Roma hocası Jose Mourinho kariyerlerinde ilk kez rakip olacak. Mourinho daha önce Başakşehir'in İngiltere'de Burnley ile oynayacağı maç öncesi Adebayor'u görmek için kamp yapılan otele gelmiş ve Avc ıile tanışmıştı.