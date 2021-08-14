Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile başladı. Ligin başlaması ile birlikte transfer dönemi ne zaman sona erecek soruları hız kazandı. Taraftarların merak ettiği yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor konusuna yönelik TFF'den resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 2021 transfer sezonu bitiş tarihi duyuruldu.

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.