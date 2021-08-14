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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:50

Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Süper Lig’de yeni sezonun açılış maçı Beşiktaş Rizespor ile başladı. Ligin başlaması ile birlikte ise transfer döneminin sona ereceği tarih merak konusu oluyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada yaz transfer döneminin biteceği tarihi duyurdu. Peki, Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile başladı. Ligin başlaması ile birlikte transfer dönemi ne zaman sona erecek soruları hız kazandı. Taraftarların merak ettiği yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor konusuna yönelik TFF'den resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 2021 transfer sezonu bitiş tarihi duyuruldu.

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?
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