Ünal Karaman'dan yeni sezon değerlendirmesi! "Geleceğe umutla bakıyoruz"

Türk futbolunda her geçen gün bazı şeylerin zorlaştığını ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı şeyler zorlaşırken aynı zamanda da bilmediğimiz ve anlayamadığımız bir rahatlık var. UEFA'nın kendi içerisinde getirmiş olduğu kriterler var tüm üye ülkelere gönderdiği. Altyapı, idari, hukuki, mali, sportif yani bir sürü kriterler getirir UEFA ama bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum, bir hoyratlığımız var. Birilerinin ne yaptığından daha ziyade ben bu ülkeye kendimi bildim bileli bu sahalarda hizmet vermeye çalışıyorum. Ülkemin kaynaklarının daha bilinçli, daha mantıklı ve daha akılcı bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorum. Genel manada bazı konuşulanlar sözde kalıyor. Biraz daha hassas davranılmasını bekliyorum."

Karaman, kulüplerin büyük bütçelerle kadrolarına kattığı oyuncuların ülke gelişimine katkı sağlamasını temenni ederek, "Umuyorum hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta biz de bu gemideyiz ve biz de etkileniyoruz. Maalesef bizim öyle bir hoyratlığımız olamıyor." ifadelerini kullandı.