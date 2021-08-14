Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Demirel sezonun transferini açıkladı! 'Beşiktaş için Mert Günok transferi gereksiz...'
Giriş Tarihi: 14.8.2021 09:33 Son Güncelleme: 14.8.2021 09:35

Volkan Demirel sezonun transferini açıkladı! 'Beşiktaş için Mert Günok transferi gereksiz...'

Volkan Demirel sezonun transferini açıkladı! ’Beşiktaş için Mert Günok transferi gereksiz...’

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Volkan Demirel, sarı kırmızılı kulüpteki görevinden ayrıldıktan kısa süre sonra yayıncı kuruluşta göreve başladı. Dün akşam ilk kez Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı sonrası ekranda görülen Volkan Demirel'in yorumları sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Volkan Demirel, eski takım arkadaşları Salih Uçan ve Mert Günok'u değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katıldığı törenle Fenerbahçe'ye veda eden Volkan Demirel, Süper Lig yayıncısı beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başladı. Eski Galatasaray kaptanı Sabri Sarıoğlu da yayıncı kuruluşta görev yapıyor. Volkan Demirel'in Mert Günok yorumu dikkat çekti.

VOLKAN DEMİREL YILIN TRANSFERİNİ AÇIKLADI!

Yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan'ın çok faydalı olacağını ifade etti.

Volkan Demirel, Salih Uçan için şu ifadeleri kullandı:

'Yetenek çok önemli ama kalıcılık için karakter gerek. Salih Uçan bunu öğrendi. Beşiktaş adına sezonun transferi olacak. Alanyaspor'da çok fark yarattı. Daha yetenekli oyuncularla daha iyi bir Salih Uçan izleyeceğiz.'

'ERSİN VARKEN MERT GÜNOK GEREKSİZ...'

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Mert Günok'un transferini de bitirmek üzere. Volkan Demirel, Mert Günok transferinin gereksiz olduğunu ifade etti.

'Mert Günok transferi gereksiz oldu. Çok iyi bir performans gösteren Ersin Destanoğlu var. Mert'in gelişi onu olumsuz etkileyebilir. Ersin gece yatmadan önce 'Mert Günok geldi acaba ben ne olacağım?' diyecektir.'

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Volkan Demirel sezonun transferini açıkladı! 'Beşiktaş için Mert Günok transferi gereksiz...'
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