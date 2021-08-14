Volkan Demirel sezonun transferini açıkladı! ’Beşiktaş için Mert Günok transferi gereksiz...’

Volkan Demirel, Salih Uçan için şu ifadeleri kullandı:

'Yetenek çok önemli ama kalıcılık için karakter gerek. Salih Uçan bunu öğrendi. Beşiktaş adına sezonun transferi olacak. Alanyaspor'da çok fark yarattı. Daha yetenekli oyuncularla daha iyi bir Salih Uçan izleyeceğiz.'