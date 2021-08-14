Volkan Demirel sezonun transferini açıkladı! ’Beşiktaş için Mert Günok transferi gereksiz...’

VOLKAN DEMİREL YILIN TRANSFERİNİ AÇIKLADI!
Yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan'ın çok faydalı olacağını ifade etti.
Volkan Demirel, Salih Uçan için şu ifadeleri kullandı:
'Yetenek çok önemli ama kalıcılık için karakter gerek. Salih Uçan bunu öğrendi. Beşiktaş adına sezonun transferi olacak. Alanyaspor'da çok fark yarattı. Daha yetenekli oyuncularla daha iyi bir Salih Uçan izleyeceğiz.'
'ERSİN VARKEN MERT GÜNOK GEREKSİZ...'
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Mert Günok'un transferini de bitirmek üzere. Volkan Demirel, Mert Günok transferinin gereksiz olduğunu ifade etti.
'Mert Günok transferi gereksiz oldu. Çok iyi bir performans gösteren Ersin Destanoğlu var. Mert'in gelişi onu olumsuz etkileyebilir. Ersin gece yatmadan önce 'Mert Günok geldi acaba ben ne olacağım?' diyecektir.'