Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni golcü Batshuayi
Giriş Tarihi: 14.8.2021

Yeni golcü Batshuayi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yeni golcü Batshuayi

Beşiktaş, Chelsea’nin 27 yaşındaki forvetinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, “Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek. 1-2 oyuncuyu daha takıma katmayı düşünüyoruz” dedi

Maçtan sonra Beşiktaş taraftarının soyunma odasından geri çağırdığı Sergen Yalçın yeniden yeşil zemine dönüp tribünleri selamladı. Ardından basın toplantısında yaptığı açıklamayla transferler için taraftara müjdeyi verdi. Michy Batshuayi ile uzun süre ilgilendiklerini bildiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bu transferde önemli yol alındı. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak" dedi. 1-2 oyuncu daha almak istediklerini vurgulayan Yalçın, "Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlar ve ekonomi uygun olursa takviye yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

ALEX TEİXEİRA HAFTAYA SAHNE ALIYOR
48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Alex Teixeira'nın kilo sorunu yok. Fizik olarak iyi. Tahminim haftaya kadroya alırız. Belki 20-30 dakika süre veririz. Duruma bakacağız. Sıkıntıya sokmadan hazırlık devresiyle içeri atmak istiyoruz. Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Ersin veya Mert, kalede kimin olacağı fark etmez. İlk maçlar hep zordur. Çok hazır olduğumuz söylenemez. İyi mücadele ettik. Oynanan oyundan ziyade 3 puan önemliydi. İlk 3 hafta ve milli ara sonrasında daha hazır bir takım olacağız."

45 MİLYON EURO ÖDENDİ!
Beşiktaş, Batshuayi ve kulübü Chelsea ile her konuda anlaştı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki forveti Kartal'a 1 yıl kiralayacak. Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu, Premier Lig'de 77 maçta 15 gol attı, 5 asist yaptı. Batshuayi için bugüne kadar toplam 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Geçen sezonu Crystal Palace'da kiralık geçiren Belçikalı yıldız, 20 karşılaşmada 2 gol, 1 asist üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
SON DAKİKA - ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika haberi | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Son dakika haber: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni golcü Batshuayi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA