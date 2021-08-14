Yeni golcü Batshuayi

Beşiktaş, Chelsea’nin 27 yaşındaki forvetinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, “Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek. 1-2 oyuncuyu daha takıma katmayı düşünüyoruz” dedi
Maçtan sonra Beşiktaş taraftarının soyunma odasından geri çağırdığı Sergen Yalçın yeniden yeşil zemine dönüp tribünleri selamladı. Ardından basın toplantısında yaptığı açıklamayla transferler için taraftara müjdeyi verdi. Michy Batshuayi ile uzun süre ilgilendiklerini bildiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bu transferde önemli yol alındı. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak" dedi. 1-2 oyuncu daha almak istediklerini vurgulayan Yalçın, "Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlarve ekonomi uygun olursa takviye yapmayıdüşünüyoruz" ifadesini kullandı.
ALEX TEİXEİRA HAFTAYA SAHNE ALIYOR
48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Alex Teixeira'nın kilo sorunu yok. Fizik olarakiyi. Tahminim haftaya kadroya alırız. Belki 20-30 dakika süre veririz. Duruma bakacağız. Sıkıntıya sokmadan hazırlık devresiyle içeri atmak istiyoruz. Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Ersin veya Mert, kaledekimin olacağı fark etmez. İlk maçlar hep zordur. Çok hazır olduğumuz söylenemez. İyi mücadele ettik. Oynanan oyundan ziyade 3 puan önemliydi. İlk 3 hafta ve milli ara sonrasındadaha hazır bir takım olacağız."
45 MİLYON EURO ÖDENDİ!
Beşiktaş, Batshuayi ve kulübü Chelsea ile her konuda anlaştı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki forveti Kartal'a 1 yıl kiralayacak. Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu, Premier Lig'de 77 maçta 15 gol attı, 5 asist yaptı. Batshuayi için bugüne kadartoplam 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Geçen sezonu Crystal Palace'da kiralık geçiren Belçikalı yıldız, 20 karşılaşmada 2 gol, 1 asist üretti.