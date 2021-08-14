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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Yıllar Atiba’yı durdurmuyor

Yıllar Atiba’yı durdurmuyor

Beşiktaş’ın 38 yaşındaki Kanadalı yıldızı dün de skora katkı yaparken, sezona golle başladı

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a attığı 2. golün sahibi olan Atiba Hutchinson, yeni sezonda da formasını kaptırmayacağını gösterdi. Geçen sezon 4 gol ve 8 asistle kariyer rekoru kıran 38 yaşındaki Kanadalı, 88'inci dakikada alkışlarla yerini Necip Uysal'a bıraktı. Sosyal medyada da Atiba için şu yorumlar yapıldı:
'Artık yaşlandı, bu sezon daha az oynar' denilen, her yıl, bir öncekinden daha iyi oynayan, futbolcu gibi futbolcu.
Atiba'nın hâlâ Beşiktaş'ta oynaması ve gol atması sayesinde zamanın akıp geçtiğini fark etmiyorum. Futbolu bıraktığı gün 20 yıl yaşlanırım büyük ihtimal.
Oğlu Noah, PAF takıma girene kadar oynar Atiba.

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Yıllar Atiba’yı durdurmuyor
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