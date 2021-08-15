1 milyon $’lık mendil

Barcelona kariyerini sonlandırdığı toplantıda Messi’nin kullandığı mendil internetten tam 1 milyon dolara satışa sunuldu. Arjantinli’nin formaları ise sadece PSG’yi değil, Michael Jordan’ı da ihya etti!
Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdığı toplantıda duygusal anlar yaşamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ve Arjantinli oyuncununveda konuşmasında gözyaşlarını silmekiçin kullandığı mendil bir internetsitesinde tam 1 milyon dolardan satışasunuldu. Mendilin bu fiyata satıldığı iddia edilse de henüz doğrulanmadı. Messi'nin transferi sadece PSG'ye değil, NBA efsanesi Michael Jordan'a da yaradı. Paris ekibinde sponsorlukta 3. sezonunuyaşayan Nike-Jordan birleşimindendolayı sahibi Jordan her forma satışındanyüzde 5 kâr alıyor. Fransız kulübü, Arjantinli yıldızın forma satışından kısa sürede 120 milyon Euro gelir ederken, Jordan ise 6 milyon Euro'yu kasasına koydu.
ŞOK İDDİA: REAL MADRİD LA LİGA'DAN AYRILIYOR İSPANYOL gazetesi Mundo Deportivo'nun iddiası büyük ses getirdi. Gazete, La Liga yönetimi ile anlaşmazlık yaşayan Real Madrid'in Premier Lig'e katılmak için şartları araştırdığını iddia etti. Avrupa Süper Ligi projesinin rafa kalkmasındansonra çıkış arayan İspanyolkulübünün, La Liga yönetimi ile yaşadığısorunlar nedeniyle böyle bir yola başvurduğu,Premier Lig olmazsa Almanya ve İtalyaalternatiflerinin de gündemde olduğuhaberde yer aldı. Ancak Madrid yönetimi haberi yalanladı.