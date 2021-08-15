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Giriş Tarihi: 15.8.2021

1 milyon $’lık mendil

1 milyon $’lık mendil

Barcelona kariyerini sonlandırdığı toplantıda Messi’nin kullandığı mendil internetten tam 1 milyon dolara satışa sunuldu. Arjantinli’nin formaları ise sadece PSG’yi değil, Michael Jordan’ı da ihya etti!

Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdığı toplantıda duygusal anlar yaşamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ve Arjantinli oyuncunun veda konuşmasında gözyaşlarını silmek için kullandığı mendil bir internet sitesinde tam 1 milyon dolardan satışa sunuldu. Mendilin bu fiyata satıldığı iddia edilse de henüz doğrulanmadı. Messi'nin transferi sadece PSG'ye değil, NBA efsanesi Michael Jordan'a da yaradı. Paris ekibinde sponsorlukta 3. sezonunu yaşayan Nike-Jordan birleşiminden dolayı sahibi Jordan her forma satışından yüzde 5 kâr alıyor. Fransız kulübü, Arjantinli yıldızın forma satışından kısa sürede 120 milyon Euro gelir ederken, Jordan ise 6 milyon Euro'yu kasasına koydu.

ŞOK İDDİA: REAL MADRİD LA LİGA'DAN AYRILIYOR
İSPANYOL gazetesi Mundo Deportivo'nun iddiası büyük ses getirdi. Gazete, La Liga yönetimi ile anlaşmazlık yaşayan Real Madrid'in Premier Lig'e katılmak için şartları araştırdığını iddia etti. Avrupa Süper Ligi projesinin rafa kalkmasından sonra çıkış arayan İspanyol kulübünün, La Liga yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle böyle bir yola başvurduğu, Premier Lig olmazsa Almanya ve İtalya alternatiflerinin de gündemde olduğu haberde yer aldı. Ancak Madrid yönetimi haberi yalanladı.

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1 milyon $’lık mendil
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