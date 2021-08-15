Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig'in ilk hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 1. Hafta maçları kapsamında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor. Keyifli geçecek olan müsabakayı canlı izlemek isteyenler, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi edinmek amacıyla "Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detayları şöyle;
A. Demirspor XI: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli
Fenerbahçe XI: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar
Aşağıda yer alan link ile Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21:45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.