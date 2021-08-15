Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:15 Son Güncelleme: 15.8.2021 20:15

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 1. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ligin ilk maçında galibiyet almak ve ilk 3 puanını hanesine yazdırmak hedefiyle yeşil sahaya çıkacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek “Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin detaylar.

Süper Lig'in ilk hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 1. Hafta maçları kapsamında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor. Keyifli geçecek olan müsabakayı canlı izlemek isteyenler, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi edinmek amacıyla "Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detayları şöyle;

  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük 15 Ağustos 2021 Pazar (bugün) saat: 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.


MUHTEMEL 11'LER

A. Demirspor XI: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

Fenerbahçe XI: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar

Aşağıda yer alan link ile Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/ademirspor-fenerbahce?autoplay=True



FENERBAHÇE KAFİLESİ, ADANA'YA GELDİ; KARŞILAMADA GALATASARAYLI TARAFTARLAR DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.



Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21:45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Paris'te masaya oturdular
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor: Gözler 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi
Bahçeli’den taziye
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı
Son dakika | Taliban Kabil'e girdi! Başkan Ghani ülkeyi terk etti: Polise vur emri verildi
Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı detay: Pilotun vasiyeti ağlattı!
SON DAKİKA! Boupendza'nın takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Samatta'yı da kabul ederlerse...
Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in aklı 2 yıldız transferde! 12 milyon Euro istiyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA