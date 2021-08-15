Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 1. Hafta mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kıran kırana bir mücadele için yeşil sahaya çıkacak. 2 takım da yeni sezona galibiyetle başlamak isteyerek, kazanan olmak için kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyon ekranlarında takip etmek isteyen sporseverler ise "Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detayları şöyle;
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük 15 Ağustos 2021 Pazar (bugün) saat: 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
A. Demirspor XI: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli
Fenerbahçe XI: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21:45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.