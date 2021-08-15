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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Altay’ın dönüşü muhteşem oldu

Altay’ın dönüşü muhteşem oldu

DENİZLİ YÖNETİMİNDE 18 yıl sonra Süper Lig’e adım atan Altay, ilk maçında Kayseri’yi Bamba (2) Thaciano’nun golleriyle devirip gövde gösterisi yaptı

Süper Lig'in açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Altay, evinde Kayserispor'u konuk etti. Efsanesi Mustafa Denizli yönetiminde 18 yıl sonra lige dönen İzmir ekibi, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanarak lige süper başladı. Taraftarının önünde maça hızlı giren Altay, 8. dakikada Fildişili yeni golcü Daouda Bamba ile 1-0 öne geçti. Gecenin yıldızı Bamba, 45+1'de skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan siyah-beyazlılar, 86'da Thaciano'nun golüyle mücadeleyi 3-0 kazandı. Altay, Süper Lig'de bundan önceki son maçına 31 Mayıs 2003'te Güngören Stadı'nda İstanbulspor'a karşı çıkmıştı.

DENİZLİ: BU FUTBOLUMUZU DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ
ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra yaptığı açıklamasında sözlerine "Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle buruk mutluluk yaşıyoruz, kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek başladı. Tecrübeli teknik adam karşılaşmayla ilgili ise "Güzel bir sonuçla, güzel futbolla bitti. Daha farklı bitebilecek bir maçtı. Sezona 3 puanla başlamak önemli. Hayırlı olsun camiamıza, inşallah bundan sonraki maçlarda da aynı isteği gösteririz. Bu futbolumuzu daha da geliştireceğiz. Lig bir maraton, herkesin hazır olduğu bir kadromuz var. Yeni oyuncularımızdan memnunum" yorumlarını yaptı.

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Altay’ın dönüşü muhteşem oldu
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