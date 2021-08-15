Antalyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe’yi konuk ediyor

Süper Lig'in yeni sezonunda zorlu mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekipler, ilk hafta maçlarına 3 puanla başlayarak sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlaya Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalıyor.

CANLI | ANTALYASPOR 1-0 GÖZTEPE

32' Fredy

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Nuri, Fredy, Poli, Ghacha, Mukairu, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Tjanic, Jahovic