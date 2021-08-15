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Giriş Tarihi: 15.8.2021 21:35 Son Güncelleme: 15.8.2021 22:19

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'yi konuk ediyor

Antalyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe’yi konuk ediyor

Süper Lig'in yeni sezonunda ilk hafta heyecanı sürüyor. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, kendi evinde Ünal Karaman'ın başında olduğu Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in yeni sezonunda zorlu mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekipler, ilk hafta maçlarına 3 puanla başlayarak sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlaya Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalıyor.

CANLI | ANTALYASPOR 1-0 GÖZTEPE

32' Fredy

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Nuri, Fredy, Poli, Ghacha, Mukairu, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Tjanic, Jahovic

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Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'yi konuk ediyor
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