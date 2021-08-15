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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Avcı isterse, Viking oynamaya hazır

Avcı isterse, Viking oynamaya hazır
Trabzonspor, yarın ligde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Çalışmaya sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür dışındaki tüm futbolcular katıldı. Yeni transfer Cornelius takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, sakatlığı geçen Dorukhan ve uzun bir sakatlıktan dönen Koita da çalışmada yer aldı. Cornelius ilk idmanda çalışkanlığı ve hırsıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarının zaman zaman durdurmakta güçlük çektiği Danimarkalı oyuncunun, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda forma giymeye hazır olduğu belirtildi.

PENALTI KAHRAMANI UĞURCAN ÇAKIR
TRABZONSPOR'UN milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, Molde ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçındaki performansına UEFA'dan da övgü geldi. Konferans Ligi'nin resmi twitter hesabı yaptığı paylaşımda "Uğurcan Çakır eşittir penaltı kurtarma kahramanı" ifadesini kullandı. Binlerce etkileşim alan bu görsel altında oyuncuyla ilgilenen Lille Kulübü'nün taraftarları da yorumlarda bulundu.

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Avcı isterse, Viking oynamaya hazır
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