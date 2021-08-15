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Giriş Tarihi: 15.8.2021 13:14 Son Güncelleme: 15.8.2021 13:29

Başakşehir, Mert Günok'a veda etti! Beşiktaş'tan 3 yıllık sözleşme...

DHA
Başakşehir, Mert Günok’a veda etti! Beşiktaş’tan 3 yıllık sözleşme...

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki kaleci Mert Günok'a veda etti. Milli file bekçisi Mert Günok ile anlaşmaya varan ve geçtiğimiz hafta da Başakşehir ile el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli kaleciye kavuşuyor. Sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisi 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Beşiktaş'ta Mert Günok transferi bitti. Bir süredir Başakşehir ile bu oyuncu için görüşme halinde olan ve anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Mert Günok'u sağlık kontrolünden geçirdi ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Başakşehir kulübü de Mert Günok ile yolların ayırıldığını duyurdu.

Bonservis bedeli olarak 1 milyon 250 bin Euro'ya el sıkışılırken, Mert Günok ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak olan milli file bekçisinin, form durumuna göre Gaziantep FK deplasmanında maç kadrosunda olması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN VEDA AÇIKLAMASI!

Medipol Başakşehir'den yapılan veda açıklamasında, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Mert Günok transferinin tanıtım videosu hazırlanıyor. Akşam saatlerinde Beşiktaş'ın yeni kalecisi Mert Günok resmen açıklanacak.

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Başakşehir, Mert Günok'a veda etti! Beşiktaş'tan 3 yıllık sözleşme...
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