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Giriş Tarihi: 15.8.2021 18:25 Son Güncelleme: 15.8.2021 18:29

Başakşehir, sezonu Alanyaspor karşısında açıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Başakşehir, sezonu Alanyaspor karşısında açıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken takımlarından Alanyaspor, sezonun ilk maçında Aykut Kocaman'ın yönetimindeki Başakşehir'e konuk oluyor. İlk 11'leri belli olan mücadele, saat 19.15'te başlayacak. Başakşehir-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Yeni sezonun ilk haftasında zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çağdaş Atan yönetimiyle Süper Lig'de büyük farklılık yaratan Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu beklentilerin oldukça altında bitiren Başakşehir'e konuk oluyor.

Berkan Kutlu ve Salih Uçan gibi önemli oyuncuları Süper Lig'in büyüklerine kaptıran Alanyaspor, İstanbul deplasmanında sezona galibiyetle başlamak istiyor.

15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Tagir, Duarte, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen.

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Siopis, Candeias, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou.

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Başakşehir, sezonu Alanyaspor karşısında açıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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