Başakşehir, sezonu Alanyaspor karşısında açıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Yeni sezonun ilk haftasında zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çağdaş Atan yönetimiyle Süper Lig'de büyük farklılık yaratan Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu beklentilerin oldukça altında bitiren Başakşehir'e konuk oluyor.

Berkan Kutlu ve Salih Uçan gibi önemli oyuncuları Süper Lig'in büyüklerine kaptıran Alanyaspor, İstanbul deplasmanında sezona galibiyetle başlamak istiyor.

15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Tagir, Duarte, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen.

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Siopis, Candeias, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou.