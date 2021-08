Günün tartışması: Batshuayi, Beşiktaş’ın kadrosuna dahil olursa Ç.Rize’ye fark atan Kartal nasıl bir güç kazanır?

BEŞİKTAŞ'IN şu an en önemli artısı,Zaten Rizespor ile oynanan açılış maçında da takım tam hazır olmamasına rağmen bu görüldü. Beşiktaş'ın bir diğer özelliği de orta sahasındakiBuna uyum sağladıkça Salih de katkıyı her zaman verebilir. Mutlak surette bir santrfor transferi gerekiyor Beşiktaş'a… Kenan Karaman , faydalı bir oyuncu ama Batshuayi gelirse tabii takım çok daha güçlenecek. Yine bu tip konuları yorumlarken üstünde durduğum şeyi tekrarlayayım;Aynı sözlerim çok yetenekli bir oyuncu olan bir diğer yeni transfer Alex Teixeira için de geçerli.BEŞIKTAŞ'IN iyi bir santrfora ihtiyacı var. Çaykur Rizespor'u sahasında farklı yenmiş olması bu durumu değiştirmez. Yenilmiş olsaydı da aynı şey geçerli olacaktı.Bu karşılaşmada Beşiktaş'ın galibiyeti değil Rizespor'un "Felaket" hali tartışmaya açık. Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak bir takıma alınacak her iyi oyuncu, değer katar.Ancak Avrupa'da bu olmaz. Hem Alex Teixeira hem de Batshuayi veya alınacak bu kalitede herhangi bir santrforun takımın gücüne katkısı pozitif olur. Ancak Sergen Yalçın 'ın maç sonu açıklamalarında stoper ve merkez orta saha istediğini duydum.Ben uzun maratonda bu görüşe de saygı duyarım.ŞAMPIYON Beşiktaş'ın Rizespor karşısında ortaya koyduğu futbol;Sanki hiç lig bitmemiş gibi bir mücadele gösterdiler.Kenan yaptığı asistin yanı sıra bir görev adamı olduğunu gösterdi. Çok çalıştı. Belki bir Aboubakar değil ama onun yerinde onun eksikliğini kapatmak için mücadele etti.Beşiktaş, çok alternatifli bir kadroya sahip. Her mevkinin bol miktarda oyuncusu var. Bir de stoper transferi yapacak olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ın kadrosu bu lig için oldukça iddialı!Beşiktaş'ı buradaki başarısıyla değerlendirmek görmek ve alkışlamak isterim.