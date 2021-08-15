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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Günün tartışması: Batshuayi, Beşiktaş’ın kadrosuna dahil olursa Ç.Rize’ye fark atan Kartal nasıl bir güç kazanır?

Günün tartışması: Batshuayi, Beşiktaş’ın kadrosuna dahil olursa Ç.Rize’ye fark atan Kartal nasıl bir güç kazanır?
ÖMER ÜRÜNDÜL
İstanbul'da fiziğe dikkat!
BEŞİKTAŞ'IN şu an en önemli artısı, birbirini tanıyan futbolculardan oluşan oturmuş sistemi… Zaten Rizespor ile oynanan açılış maçında da takım tam hazır olmamasına rağmen bu görüldü. Beşiktaş'ın bir diğer özelliği de orta sahasındaki Atiba ve Josef etkili pres yapan ve devamlılıkları olan oyuncular. Buna uyum sağladıkça Salih de katkıyı her zaman verebilir. Mutlak surette bir santrfor transferi gerekiyor Beşiktaş'a… Kenan Karaman, faydalı bir oyuncu ama Batshuayi gelirse tabii takım çok daha güçlenecek. Yine bu tip konuları yorumlarken üstünde durduğum şeyi tekrarlayayım; Batshuayi fizik olarak güçlü olduğunda çok katkı sağlar ama birçok yabancı futbolcu İstanbul'da fizikten düşüyor. Aynı sözlerim çok yetenekli bir oyuncu olan bir diğer yeni transfer Alex Teixeira için de geçerli. Bu iki oyuncu fizikten düşmezse Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayıdır.

GÜRCAN BİLGİÇ
Avrupa'da işi kolay olmaz
BEŞIKTAŞ'IN iyi bir santrfora ihtiyacı var. Çaykur Rizespor'u sahasında farklı yenmiş olması bu durumu değiştirmez. Yenilmiş olsaydı da aynı şey geçerli olacaktı. İlk maçta alınan galibiyette takımın geçen seneden kalan becerileri, problemleri çözdü. Bu karşılaşmada Beşiktaş'ın galibiyeti değil Rizespor'un "Felaket" hali tartışmaya açık. Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak bir takıma alınacak her iyi oyuncu, değer katar. Beşiktaş, Türkiye'de temposu, baskısı, seyircisi veya rakiplerin kalite problemleriyle işini çözüyor. Ancak Avrupa'da bu olmaz. Hem Alex Teixeira hem de Batshuayi veya alınacak bu kalitede herhangi bir santrforun takımın gücüne katkısı pozitif olur. Ancak Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarında stoper ve merkez orta saha istediğini duydum. Sergen Hoca önceliğini takım direncine vermiş gözüküyor. Ben uzun maratonda bu görüşe de saygı duyarım.

MURAT ÖZBOSTAN
Şampiyonlar Ligi için hazır
ŞAMPIYON Beşiktaş'ın Rizespor karşısında ortaya koyduğu futbol; istek, iştah, arzu olarak tek kelimeyle mükemmeldi... Sanki hiç lig bitmemiş gibi bir mücadele gösterdiler. Hatta 90 değil, 120 dakika bile oynayabilirlerdi. Kenan yaptığı asistin yanı sıra bir görev adamı olduğunu gösterdi. Çok çalıştı. Belki bir Aboubakar değil ama onun yerinde onun eksikliğini kapatmak için mücadele etti. Michy Batshuayi'nin gelmesi Alex'in formayı alacak olması Beşiktaş'ı bu ligin tartışmasız bir numaralı şampiyon adayı yapar. Beşiktaş, çok alternatifli bir kadroya sahip. Her mevkinin bol miktarda oyuncusu var. Bir de stoper transferi yapacak olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ın kadrosu bu lig için oldukça iddialı! Ama önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek başarı ve toplanacak puanlar. Beşiktaş'ı buradaki başarısıyla değerlendirmek görmek ve alkışlamak isterim.

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Günün tartışması: Batshuayi, Beşiktaş’ın kadrosuna dahil olursa Ç.Rize’ye fark atan Kartal nasıl bir güç kazanır?
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