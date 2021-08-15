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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Batshuayi’ye gece yarısı operasyonu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Batshuayi’ye gece yarısı operasyonu

Sergen Yalçın, “Bir aksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur” dedi. Yönetim transferi daha erkene çekmek için gece yarısı evrakları hazırlayıp Chelsea’ye gönderdi

KİRALAMA ÜCRETİ YOK, SATIN ALMA OPSİYONU 6.5 MİLYON EURO
Beşiktaş, golcü transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin 27 yaşındaki oyuncusu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi. Çaykur Rizespor'u 3 golle yendikleri maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bir aksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur" açıklamasını yapınca, taraftar da heyecanlandı. Siyah-beyazlı yönetim ise transferi erken bitirmek için gece yarısı operasyonu yaptı. Rize maçı sonrası Belçikalı golcünün transferi için resmi evraklar hazırlandı ve vakit kaybetmeden kulübüne gönderildi. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu en geç hafta ortası İstanbul'a getirmek istiyor. Chelsea, Batshuayi'nin 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesini uzatacak ardından Beşiktaş'a kiralık olarak gönderecek. Kartal, bu transfer için kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmede 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var ama mecburi değil. Siyah-beyazlılar yıldız golcüye 3 milyon Euro civarında bir rakam ödeyecek ve aynı zamanda sözleşmesinde başarı bonusları yer alacak.

GÖRÜNTÜLÜ MÜJDE
Batshuayi, Beşiktaş taraftarının kendisine 1.5 milyona yakın mesaj göndermesi karşısında şaşkınlık yaşamıştı. Siyahbeyazlıların Fransız kanat oyuncusu N'Koudou, Marsilya'dan eski takım arkadaşı olan Batshuayi'yi önceki gece görüntülü ararken bunu "Ajan N'Koudou" notuyla paylaştı.

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Batshuayi’ye gece yarısı operasyonu
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