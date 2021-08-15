Batshuayi’ye gece yarısı operasyonu

Sergen Yalçın, “Bir aksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur” dedi. Yönetim transferi daha erkene çekmek için gece yarısı evrakları hazırlayıp Chelsea’ye gönderdi
KİRALAMA ÜCRETİ YOK, SATIN ALMA OPSİYONU 6.5 MİLYON EURO Beşiktaş, golcü transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin 27 yaşındaki oyuncusuMichy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi. Çaykur Rizespor'u 3 golle yendikleri maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Biraksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur" açıklamasını yapınca, taraftar da heyecanlandı. Siyah-beyazlı yönetim ise transferi erken bitirmek için gece yarısı operasyonu yaptı. Rize maçı sonrası Belçikalı golcününtransferi için resmi evraklar hazırlandı ve vakit kaybetmedenkulübüne gönderildi. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu en geç hafta ortası İstanbul'a getirmek istiyor. Chelsea, Batshuayi'nin 30 Haziran2022'de bitecek sözleşmesini uzatacak ardından Beşiktaş'a kiralık olarak gönderecek. Kartal, bu transfer için kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmede 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonuvar ama mecburi değil. Siyah-beyazlılar yıldız golcüye 3 milyon Euro civarında birrakam ödeyecek ve aynı zamanda sözleşmesinde başarı bonusları yer alacak.
GÖRÜNTÜLÜ MÜJDE
Batshuayi, Beşiktaş taraftarının kendisine 1.5 milyona yakın mesaj göndermesi karşısında şaşkınlık yaşamıştı. Siyahbeyazlıların Fransız kanat oyuncusu N'Koudou, Marsilya'dan eski takım arkadaşı olan Batshuayi'yi önceki gece görüntülü ararken bunu "Ajan N'Koudou" notuyla paylaştı.