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Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:40 Son Güncelleme: 15.8.2021 11:04

Beşiktaş orta sahaya Fernando'yu istiyor! Josef de Souza'ya yeni görev...

Beşiktaş orta sahaya Fernando’yu istiyor! Josef de Souza’ya yeni görev...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-beyazlılar, forvet için Michy Batshuayi ile anlaştıktan sonra orta saha transferi için arayışlarına hız verdi. Alex Teixeira transferinde önemli rol oynayan Josef de Souza'yı yeni bir görev bekliyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Orta saha" açıklaması ile Lucas Fernando Martins yeniden gündeme oturdu. Siyah-beyazlıların uzun süre önce görüşüp anlaştığı 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak yönetim ve teknik direktör Yalçın, son kez bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak.

Josef de Souza ve Alex Teixeira'nın yakın arkadaşı olan Lucas'ın, Beijing Guoan'dan bonservisini eline aldığı ve problemi kalmadığı aktarıldı. Oyuncuya "Gel" çağrısı yapıldığı takdirde kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak.

Çin ekibi Beijing Guoan ile aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Fernando, geçen sezon 22 maçta 4 gol attı ve 2 asist kaydetti.

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Beşiktaş orta sahaya Fernando'yu istiyor! Josef de Souza'ya yeni görev...
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