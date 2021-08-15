Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe’nin Paribu ile el sıkışması ardından Fenerbahçe Token’ın satışa sunulması sonrası gözler bu kez Beşiktaş Token’a çevrildi. Beşiktaş Token’ın çıkacağı iddiaları birçok kişiyi heyecanlandırdı. Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili binlerce kullanıcıdan yorumlar yapılırken, Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar gibi sorular merakla araştırılmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Token çıkarması ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulması sonrası bu kez gözler siyah beyazlı kulübe çevrildi. Beşiktaş'ın da Token çıkaracağı iddiaları güçlenirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar gibi sorular ise cevabını aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? İşte tüm ayrıntılar…